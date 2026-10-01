Rescatan a 48 perros bulldog de criadero clandestino; algunos tenían las cuerdas vocales operadas

Autoridades de Perú rescataron a 48 perros que permanecían hacinados en un presunto criadero clandestino ubicado en un departamento de San Juan de Miraflores, en Lima. Los animales presentaban signos de desnutrición, lesiones y diversas afectaciones de salud.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y representantes del Ministerio Público, luego de que las autoridades intervinieran un inmueble situado en el sexto piso de un edificio del jirón Santiago Rodríguez.

Dentro del departamento fueron encontrados 48 canes, en su mayoría de raza bulldog, que presuntamente eran utilizados para su reproducción y posterior comercialización.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento y presentaban distintos problemas de salud, entre ellos:

Desnutrición.

Desnutrición. Lesiones y enfermedades en la piel.

Presencia de hongos.

Uñas deterioradas.

Signos compatibles con golpe de calor.

Falta de condiciones adecuadas para su cuidado.

Las autoridades también encontraron indicios que apuntan a un esquema de reproducción constante de los animales, particularmente de las hembras.

Algunos perros tenían intervenidas las cuerdas vocales

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la intervención fue el hallazgo de perros que presuntamente habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos en las cuerdas vocales.

Según la información del caso, estas intervenciones habrían tenido como finalidad evitar que los animales ladraran y que los vecinos detectaran la actividad que se desarrollaba dentro del inmueble.

Además, las hembras serían utilizadas de manera continua para la reproducción, con el objetivo de obtener crías para su posterior venta.

Las autoridades investigan también la presunta comercialización ilegal de los cachorros. Las crías eran ofrecidas a través de internet por precios de entre 1,500 y 2,500 soles (13 mil pesos mexicanos), de acuerdo con los datos difundidos tras el operativo.

El hallazgo permitió identificar un posible negocio de reproducción y venta de perros que operaba desde un departamento, situación que ahora es investigada por las autoridades peruanas.

Una persona fue detenida

Durante el operativo, al menos una persona fue detenida y trasladada a una comisaría de la zona para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de maltrato y actos de crueldad animal, además de indagar un posible ejercicio ilegal de la profesión.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que eran mantenidos los animales, quién estaba a cargo del inmueble y si existía una estructura dedicada a la reproducción y comercialización de los perros.

Por último, tras ser rescatados, los animales fueron trasladados a instalaciones veterinarias y áreas de Zoonosis de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, donde comenzaron a recibir atención médica y alimentación.