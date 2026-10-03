Operación Enjambre detiene a alcalde de Suchiapa, Chiapas

Un operativo simultáneo desplegado por fuerzas federales y estatales en Suchiapa, Chiapas, dejó 21 personas detenidas, entre ellas el presidente municipal en funciones, Jorge Lara, así como Alexis Nucamendi, exfuncionario del ayuntamiento.

Las acciones forman parte de la denominada Operación Enjambre y derivaron de investigaciones dirigidas a identificar posibles redes delictivas y eventuales vínculos entre servidores públicos y estructuras relacionadas con actividades ilícitas.

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) participó en el despliegue, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

Con base en las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades, los agentes realizaron diversas intervenciones de manera simultánea en distintos puntos del municipio.

Entre los detenidos se encuentran funcionarios municipales, mandos y elementos de la Policía Municipal, además de personal relacionado con el ámbito judicial.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones están relacionadas con posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa. Será el Ministerio Público el encargado de definir la situación jurídica de cada una de las personas capturadas.

Tras las detenciones, los agentes informaron a los involucrados sobre sus derechos y posteriormente los trasladaron ante la autoridad ministerial correspondiente para continuar con la diligencias.

El Gabinete de Seguridad señaló que el operativo forma parte de las acciones coordinadas con autoridades de Chiapas para detectar y desarticular posibles redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas.