Dibujan en murales de CDMX logotipos con propiedad intelectual de la FIFA
En uno de los murales se dibujó el trofeo del encuentro futbolístico y la mascota oficial, las cuales también están protegidas por derechos de autor
Al gobierno de la Ciudad de México no le bastó con “ajolotizar” gran parte de los puentes peatonales, vehiculares, muros de contención, barandales, asfalto y mobiliario urbano.
Con la fiebre de la fiesta de futbol, a celebrarse en los próximos días en nuestro país, se han realizado murales alusivos al encuentro deportivo por todas partes de la capital, sin considerar que hay logotipos, palabras, títulos, símbolos y otros elementos, que cuentan con protección de propiedad intelectual.
En el bajo puente del Circuito Interior y Calzada de Tlalpan, en dirección al aeropuerto capitalino, fue pintado un mural que cuenta con las leyendas “La pelota vuelve a la casa, a la capital de las y los jóvenes” y “La pelota vuelve a la casa, a la capital de los pueblos originarios”, ambas en la entrada y salida del puente vehicular, pero en las cuatro, fue plasmado el logotipo del encuentro de este año 2026 y junto la caricatura morada del ajolote.
Un caso similar, fue ubicado en “El mural histórico más grande del mundo” de la alcaldía Gustavo A Madero, ubicado en Avenida Centenario y Oriente 157, en la colonia Salvador Díaz Mirón, donde se aprecia un balón de futbol con el mismo logotipo del encuentro futbolístico de este año y el de la marca ADIDAS.
En el mural, también se dibujó el trofeo de este encuentro futbolístico y la mascota oficial, las cuales también están protegidas por derechos de autor.
La propiedad intelectual oficial está protegida en los Estados Unidos, Canadá y México y en otros territorios del mundo, como marcas comerciales, por copyright o por otras leyes de propiedad intelectual, como las referentes a la competencia desleal o la usurpación de denominaciones, entre otras.
Dichas leyes protegen a la FIFA del uso no autorizado de las reproducciones idénticas de la propiedad intelectual oficial y de todas aquellas variaciones y modificaciones que puedan confundirse con la original, por lo que de no contar con los permisos correspondientes, las autoridades que mandaron a realizar y autorizaron estos trabajos, podrían haber incurrido en un delito y pagar grandes cantidades de dinero por el uso no autorizado de estos elementos sujetos a los derechos de propiedad intelectual.