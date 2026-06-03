Clara Brugada defiende al ajolote del Mundial: 'Mienten quienes nos critican'

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, salió nuevamente en defensa del uso de la imagen del ajolote en las intervenciones de infraestructura urbana que se realizan rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y rechazó las críticas de quienes cuestionan esta estrategia, al asegurar que buscan desinformar sobre las acciones de conservación que impulsa su administración para proteger a esta especie emblemática de Xochimilco.

Durante la entrega de las obras de modernización del Embarcadero de Cuemanco, Brugada adelantó que su gobierno cuenta con un programa integral de recuperación y conservación del ajolote, considerado una especie endémica de la zona lacustre.

“Cuando dicen que solo pintamos ajolotes, es ocultar deliberadamente el trabajo que hacemos para conservarlo. Quienes afirman que solo nos dedicamos a pintar, manipulan o están manipulados o simplemente mienten para desacreditar el trabajo de nuestro gobierno”, afirmó.

Detalló que, como parte de los ejes de intervención para preservar esta especie, se construye en el Parque Ecológico de Xochimilco el Santuario del Ajolote para su reproducción y reintroducción en canales y humedales, el cual, aseguró, pronto será inaugurado, sin dar una fecha.

Recordó que actualmente la administración capitalina opera el primer laboratorio público para la conservación del ajolote, donde se resguardan cientos de ejemplares, además de impulsar la recuperación de 30 sitios chinamperos destinados a la reintroducción de la especie en su hábitat natural.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral cuyos resultados serán presentados próximamente, dijo.

“Tenemos un programa de cuidado y conservación integral del ajolote del que muy pronto vamos a dar resultados”, dijo.

Además, precisó que está activo un programa para detener las descargas de aguas residuales que durante décadas han afectado los canales de Xochimilco y el ecosistema donde habita el ajolote.

Por último, llamó a los habitantes de la demarcación a sumarse a las acciones de rescate ambiental de la zona lacustre.