Activan alertas Naranja y Amarilla por intensas lluvias y granizo en CDMX
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en alerta, desde antes de las 2 de la tarde empezó a llover en la zona de Magdalena Contreras y Milpa Alta.
La amenaza de intensas lluvias comienza a cubrir el cielo de la Ciudad de México, toma precauciones pues se espera una tarde muy complicada. Apenas unas horas después de las inundaciones, encharcamientos y afectaciones que dejaron las precipitaciones del miércoles y madrugada de este jueves, las autoridades activaron ALERTAS en las 16 alcaldías por el pronóstico de tormentas fuertes acompañadas de posible caída de granizo.
ALERTA NARANJA
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió Alerta Naranja para:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco.
En estas demarcaciones se esperan las precipitaciones más intensas durante la tarde y noche de este jueves 4 de junio.
ALERTA AMARILLA
Además, se activó Alerta Amarilla en:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza.
Desde las 2 pm empezó en unas zonas
Las lluvias llegaron ya, antes de las 14:00 horas ya se registraban precipitaciones de moderadas a fuertes en Milpa Alta y Tlalpan, mientras que en zonas serranas de Magdalena Contreras se reportaban lluvias de ligeras a moderadas.
Protección Civil advirtió que las condiciones para lluvias persistirán durante gran parte de la tarde y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que no se descartan nuevos encharcamientos, afectaciones viales e incluso inundaciones en algunos puntos de la capital.
Esto preocupa, porque la ciudad aún resiente los estragos de las tormentas de ayer. Equipos de emergencia continúan realizando labores de limpieza en calles y viviendas afectadas por las fuertes lluvias que dejaron severos problemas de movilidad en distintas zonas de la capital.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y tomar precauciones, pues la combinación de suelo saturado, tormentas intensas y posible granizo podría volver a hacer estragos en el drenaje de la ciudad.