Activan alertas Naranja y Amarilla por intensas lluvias y granizo en CDMX

La amenaza de intensas lluvias comienza a cubrir el cielo de la Ciudad de México, toma precauciones pues se espera una tarde muy complicada. Apenas unas horas después de las inundaciones, encharcamientos y afectaciones que dejaron las precipitaciones del miércoles y madrugada de este jueves, las autoridades activaron ALERTAS en las 16 alcaldías por el pronóstico de tormentas fuertes acompañadas de posible caída de granizo.

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, Axel Sánchez

ALERTA NARANJA

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió Alerta Naranja para:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco.

En estas demarcaciones se esperan las precipitaciones más intensas durante la tarde y noche de este jueves 4 de junio.

En el cruce de la avenida Francisco Del Paso y Troncoso y Sidar y Rovirosa, se registró un encharcamiento de aproximadamente 250 metros de espejo. @SGIRPC_CDMX

ALERTA AMARILLA

Además, se activó Alerta Amarilla en:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Milpa Alta

Venustiano Carranza.

Desde las 2 pm empezó en unas zonas

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones Foto: Especial

Las lluvias llegaron ya, antes de las 14:00 horas ya se registraban precipitaciones de moderadas a fuertes en Milpa Alta y Tlalpan, mientras que en zonas serranas de Magdalena Contreras se reportaban lluvias de ligeras a moderadas.

Protección Civil advirtió que las condiciones para lluvias persistirán durante gran parte de la tarde y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, por lo que no se descartan nuevos encharcamientos, afectaciones viales e incluso inundaciones en algunos puntos de la capital.

Esto preocupa, porque la ciudad aún resiente los estragos de las tormentas de ayer. Equipos de emergencia continúan realizando labores de limpieza en calles y viviendas afectadas por las fuertes lluvias que dejaron severos problemas de movilidad en distintas zonas de la capital.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y tomar precauciones, pues la combinación de suelo saturado, tormentas intensas y posible granizo podría volver a hacer estragos en el drenaje de la ciudad.