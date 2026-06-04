CDMX amanece con fuertes lluvias en diversas alcaldías y bajo Alerta Roja

La Ciudad de México enfrenta durante la madrugada de este jueves un episodio de lluvias intensas a torrenciales que ha provocado inundaciones, encharcamientos, vehículos varados y afectaciones en el servicio del Metro, mientras las autoridades activaron la Alerta Roja en las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza debido al riesgo de nuevas precipitaciones de alta intensidad.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), entre la 1:35 y las 4:00 horas de este jueves 4 de junio de 2026 se preveían acumulaciones de lluvia de entre 50 y 70 milímetros en ambas demarcaciones, un volumen capaz de generar inundaciones rápidas, corrientes peligrosas y afectaciones severas a la movilidad urbana.

¿Qué alcaldías están en Alerta Roja por lluvias en la CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que la Alerta Roja permanece activa en...

Iztacalco

Venustiano Carranza

En estas zonas se espera la mayor intensidad de precipitaciones durante la madrugada.

Alcaldías con Alerta Naranja

La SGIRPC actualizó también la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco

En estas alcaldías se pronostican acumulaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Reporte de inundación en avenida Fuerza Aérea, metro Hangares X/@RaquelSandrine

Alcaldías con Alerta Amarilla

Mientras tanto, la Alerta Amarilla se mantiene en:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Riesgo de inundaciones, deslaves y caída de árboles

Las autoridades advirtieron que las lluvias pueden provocar...

Inundaciones en zonas bajas.

Corrientes fuertes en calles y avenidas.

Desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslaves en laderas.

Caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

Interrupciones en la movilidad y el transporte público.

La combinación de suelo saturado y precipitaciones persistentes incrementa la posibilidad de incidentes durante las próximas horas, especialmente en vialidades de alta circulación y puntos históricamente vulnerables a inundaciones.

Metro de la CDMX reduce velocidad de trenes por seguridad

Las condiciones meteorológicas también obligaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro a implementar medidas extraordinarias de operación.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que se activó la denominada marcha de seguridad, una medida que reduce la velocidad de circulación de los trenes para garantizar trayectos seguros cuando existe presencia de lluvia sobre las vías.

Las líneas afectadas son...

Línea 1

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea A

Línea B

Esta medida suele incrementar los tiempos de traslado, por lo que se recomienda a los usuarios considerar retrasos y prever tiempos adicionales de viaje.

Línea 2 opera parcialmente y RTP ofrece servicio gratuito

El Metro recordó además que la Línea 2 continúa operando en dos tramos:

De Tasqueña a Xola.

De Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Para reducir las afectaciones a los pasajeros, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio gratuito entre Pino Suárez y Xola en ambos sentidos.

Estaciones cerradas por las afectaciones

Las autoridades informaron que varias estaciones permanecen cerradas al ascenso y descenso de pasajeros.

Las estaciones afectadas son:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Zócalo/Tenochtitlan

Aunque los trenes continúan circulando por estos puntos, no realizan operaciones de abordaje ni descenso de usuarios.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias

Ante el riesgo de inundaciones y corrientes de agua, Protección Civil recomienda:

Guardar documentos importantes en bolsas selladas, desconectar aparatos eléctricos en zonas susceptibles a inundación y permanecer en lugares seguros mientras persistan las precipitaciones.

También se exhorta a la población a evitar cruzar calles inundadas, no intentar atravesar ríos o arroyos crecidos, mantenerse alejada de árboles durante tormentas eléctricas y apoyar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad durante contingencias.

Asimismo, se recomienda limpiar coladeras, retirar basura de drenajes cercanos a los domicilios y cerrar puertas y ventanas para reducir riesgos.

Lo que debes saber

¿Por qué hay Alerta Roja en la CDMX?

Porque se pronostican lluvias de entre 50 y 70 milímetros en Iztacalco y Venustiano Carranza durante la madrugada.

¿Qué líneas del Metro presentan marcha lenta?

Las líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

¿Qué estaciones están cerradas?

Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan.

¿Cuál es el principal riesgo?

Inundaciones, corrientes de agua peligrosas, deslaves, caída de árboles y afectaciones a la movilidad.