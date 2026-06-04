Posponen reapertura del Metro Línea 2; seis estaciones siguen cerradas

Miles de usuarios de la Línea 2 que esperaban que hoy se realizara la reapertura de las estaciones cerradas por trabajos de modernización y mantenimiento se quedaron solo con la ilusión, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció en sus redes sociales que las seis estaciones permanecerán cerradas.

La estación Xola registró aglomeraciones críticas debido al cierre del tramo que conecta con Pino Suárez. Jonás Löpez

El Metro indicó que la operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, esto continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio. Se prevé que el servicio sea restablecido el día domingo 7 de junio a las 7 de la mañana.

Los cierres parciales de la Línea 2 y el servicio emergente con autobuses de la RTP continuarán hasta el miércoles Foto: Jonás López | Excélsior

Añadió que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la CDMX brindarán servicio gratuito entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos.

Detalló que esta extensión del cierre de las seis estaciones permitirá concluir los trabajos que realiza la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse_CDMX) en Calzada de Tlalpan y labores de mantenimiento en la Línea 2.

Los tramos del Metro Línea 2

De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

Apoyo gratuito de @RTP entre Pino Suárez y Xola, ambas direcciones.

Estaciones Cerradas