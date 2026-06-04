Posponen reapertura del Metro Línea 2; seis estaciones siguen cerradas
El Metro CDMX indicó que la operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos
Miles de usuarios de la Línea 2 que esperaban que hoy se realizara la reapertura de las estaciones cerradas por trabajos de modernización y mantenimiento se quedaron solo con la ilusión, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció en sus redes sociales que las seis estaciones permanecerán cerradas.
El Metro indicó que la operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos, esto continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio. Se prevé que el servicio sea restablecido el día domingo 7 de junio a las 7 de la mañana.
Añadió que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la CDMX brindarán servicio gratuito entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos.
Detalló que esta extensión del cierre de las seis estaciones permitirá concluir los trabajos que realiza la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse_CDMX) en Calzada de Tlalpan y labores de mantenimiento en la Línea 2.
Los tramos del Metro Línea 2
- De Tasqueña a Xola
- De Cuatro Caminos a Pino Suárez
- Apoyo gratuito de @RTP entre Pino Suárez y Xola, ambas direcciones.
Estaciones Cerradas
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
- Portales
- Nativitas
- Zócalo/Tenochtitlan