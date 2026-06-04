CNTE amenaza con tomar casetas HOY y habrá varias manifestaciones más en CDMX

Pese a permanecer toda la noche bajo la lluvia en casas de campaña y campamentos, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no cesan en sus protestas y movilizaciones, este jueves 4 de junio han anunciado que tomarán varias casetas que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y el estado de Morelos. Pero estas no serán las únicas movilizaciones, se prevén varias más, además un día pasado por la lluvia. ¡Toma precauciones!

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

CIUDAD DE MÉXICO. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajores de la Educación (CNTE), en su mayoría de la sección 9, realizaron una protesta frente a las oficinas de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad.FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Hora: 10:00.

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Opciones viales: Circuito Interior, Constituyentes, Zaragoza, Insurgentes y Periférico.

Casetas:

Caseta Autopista México -Toluca

Caseta Autopista México - Pachuca

Caseta Autopista México - Cuernavaca

Caseta Autopista México - Puebla

Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, mejoras laborales y salariales.

Opciones viales en:

Caseta México–Toluca (Autopista México-Toluca).

Carretera Libre México-Toluca (Av. Vasco de Quiroga–Prolongación Paseo de la Reforma), Avenida de las Torres y Constituyentes.

Caseta México–Pachuca

Opciones viales: Vía Morelos, Avenida Central Carlos Hank González, Circuito Exterior Mexiquense y carretera libre México-Pachuca.

Caseta México–Cuernavaca

Opciones viales: Calzada de Tlalpan, Autopista Urbana Sur, Camino a Santa Teresa y carretera federal México-Cuernavaca.

Caseta México–Puebla

Opciones viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Tláhuac, Eje 6 Sur y Circuito Exterior Mexiquense.

Comunidad Politécnica

Hora: 10:00.

Lugar: Canal Once, Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Atención al pliego petitorio estudiantil del IPN.

Opciones viales: Marina Nacional, Circuito Interior y Avenida de los Maestros.

Amigos del Refugio Franciscano.

Hora: 10:00.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Lugar: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, colonia Doctores.

Demanda: Devolución de perros y gatos retirados del albergue.

Opciones viales: Eje Central, Dr. Vértiz y Dr. Río de la Loza.

Unión Nacional de Trabajadores del Campo.

Hora: 11:00.

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social, colonia Roma Norte.

Demanda: Conferencia sobre movilizaciones magisteriales y defensa de la educación pública.

Opciones viales: Insurgentes, Cuauhtémoc y Chapultepec.

Colectivo “Una Luz en el Camino” Ciudad de México

Hora: 07:00.

Lugar: Estación Chabacano del Metro, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Búsqueda de médico del IMSS desaparecido desde 2020.

Opciones viales: Viaducto, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Sur.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Hora: 09:00.

Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.

Demanda: Mercadita feminista contra la violencia económica hacia las mujeres.

Opciones viales: Nuevo León, Jalisco Oriente y Morelos Sur.

Laboratorio 4:20.

Hora: 12:00.

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Demanda: Difusión de derechos cannábicos y talleres informativos.

Opciones viales: Reforma, Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Pulso Humano.

Hora: 13:00.

Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma No. 135.

Demanda: Jornada en defensa de personas palestinas privadas de la libertad.

Opciones viales: Circuito Interior, Insurgentes y Avenida Hidalgo.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.

Hora: 14:00.

Lugar: Estación Taxqueña del Metro, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Brigadeo informativo en apoyo al pueblo palestino y contra la CURP biométrica.

Opciones viales: Miramontes, División del Norte y Tlalpan.

Nuevo Amanecer Filosófico Mexicano.

Hora: 18:00.

Lugar: Estación Bellas Artes del Metro.

Demanda: Liberación de torniquetes para exigir tarifa preferencial para estudiantes.

Opciones viales: Eje Central, Hidalgo y República de Uruguay.

Conexiones Climáticas.

Hora: 20:00.

Lugar: Embajada de Alemania, Polanco.

Demanda: Rechazo al financiamiento de una planta de amoníaco en Sinaloa.

Opciones viales: Ejército Nacional, Homero y Mariano Escobedo.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”.

Hora: Durante el día.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Revisión de caso por presunto abuso sexual y denuncias de irregularidades procesales.

Opciones viales: Eje 5 Sur, Periférico Oriente y Avenida Tláhuac.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”.

Hora: Durante el día.

Lugar: Centro Citibanamex, Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Demanda: Protesta contra la participación de empresas israelíes en Expo Seguridad México 2026.

Opciones viales: Ejército Nacional, Periférico y Río San Joaquín.