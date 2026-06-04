Cae célula criminal por homicidio, robo y narcomenudeo en GAM al norte de CDMX

Policías capitalinos lograron la detención de 12 integrantes de una célula delictiva relacionada con homicidios, robos en distintas modalidades y la venta y distribución de drogas en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Un menor de edad

La acción policial se llevó a cabo en calles de la colonia Zona Rústica, donde fueron capturadas tres mujeres y nueve hombres, entre ellos un adolescente de 17 años, en posesión de armas de fuego, droga, cartuchos útiles y diversos objetos cuya procedencia será investigada por las autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de Camino a las Águilas y Camino a las Palmas cuando detectaron a un grupo de personas manipulando bolsitas de plástico con características similares a las utilizadas para la distribución de narcóticos.

La actitud de los sospechosos llamó la atención de los agentes, quienes se aproximaron para realizar una inspección preventiva. Durante la revisión, los policías localizaron en dos vehículos cuatro bolsas con marihuana a granel, dos armas cortas, 42 cartuchos útiles y tres casquillos percutidos.

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Los detenidos y lo asegurado

Además, fueron aseguradas siete mochilas, seis carteras, nueve identificaciones oficiales, seis tarjetas de circulación, cuatro licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y un picahielos de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

Entre los detenidos se encuentran tres mujeres de 23, 25 y 41 años de edad, así como un adolescente de 17 años, y cinco hombres de 19, 22, 25, 28, 30 y tres más de 29 años.

Fuentes policiales señalaron que los capturados forman parte de una célula generadora de violencia que operaba principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se les relaciona con diversos hechos delictivos de alto impacto.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con las armas, la droga, los vehículos y el resto de los objetos asegurados.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y de establecer si los documentos, tarjetas y pertenencias localizadas están vinculados con denuncias por robo u otros delitos cometidos en la zona, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.