Sindicato del Metro amaga con protestar de nueva cuenta

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro advirtió que podría realizar nuevas protestas.

En un comunicado dirigido a su base trabajadora, el Comité Ejecutivo Nacional indicó que se encuentra en el proceso de revisión salarial, por lo que pidió a los trabajadores a estar atentos y al llamado de sus líderes.

Hacemos un llamado a todas y todos los trabajadores a mantenerse atentos a la información emitida por nuestra Organización Sindical, así como a permanecer unidos y organizados”.

Foto: Especial

De ser necesario, siempre en el marco de nuestros derechos laborales y sindicales, estaremos preparados para llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinentes para respaldar nuestras justas demandas y defender nuestras conquistas”, indicó.

El SNTSTC agregó que las negociaciones con las autoridades están en proceso.

“Las negociaciones continúan y la Representación Sindical mantiene una postura clara en la exigencia de mejores salarios justos, acordes con el esfuerzo, capacidad, compromiso y profesionalismo que diariamente aportamos al servicio público de transporte en la Ciudad de México”, señaló.

En abril, los trabajadores del Metro no cubrieron horas extra como protesta, lo que ocasionó reducción del servicio de trenes y caos en la mayoría de la red.