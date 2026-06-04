Anfitriones: ocupación en apps, en menos de 40% rumbo al Mundial

A pesar de las grandes expectativas que se generaron sobre los altos niveles de ocupación que registrarían los departamentos en renta de plataformas digitales durante el Mundial, las reservaciones son bajas.

A sólo ocho días del arranque de la justa deportiva, el porcentaje apenas se ubica entre 30% y 40%, revelaron Ángel Jesús Torres, fundador de la organización Todos Somos Anfitriones, junto con diversos arrendadores.

Para Torres, este fenómeno responde a una serie de factores negativos.

“Tiene que ver con los precios excesivos, partidos intrascendentes, incompetencia organizativa, inseguridad, problemas geopolíticos e inflación exacerbada”, detalló en entrevista para Excélsior.

PRECIOS INFLADOS

Respecto a las tarifas, este medio documentó el domingo que en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez se registraron incrementos de hasta 900% en los precios habituales de los alojamientos para esta temporada.

De acuerdo con datos consultados, un departamento de dos habitaciones en la Roma Norte se oferta en 400 mil pesos por el periodo del 10 de junio al 20 de julio, el mismo inmueble que a inicios de año tenía una tarifa de 40 mil pesos.

Esta estrategia se replica en el corredor Reforma, donde viviendas que hace cinco años se rentaban en 12 mil pesos mensuales, hoy alcanzan los 103 mil pesos bajo el esquema de espacios compartidos.

No obstante, el líder de los anfitriones aseguró que la especulación no inició en el sector residencial.

“Los hoteles fueron los que empezaron a elevar los precios hasta en 1000%, nadie de nosotros los elevó en un porcentaje remotamente parecido”, acusó Torres.

Además recordó que, salvando la inauguración, las selecciones que disputarán la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México no son las más atractivas (Sudáfrica contra México el 11 de junio, Uzbekistán contra Colombia el 17 de junio y Chequia contra México el 24 de junio).

Ante el lento avance de las reservaciones, Sandra Victoria Lona, quien posee dos alojamientos en la colonia Roma, narró que tuvo que reducir sus tarifas casi a precios normales para poder atraer huéspedes, logrando apenas entre 35% y 40% de ocupación.

“Iba muy lento (el proceso de reservaciones); entonces, bajé los precios, casi a precio normal y es cuando empezaron a caer las reservas”, indicó.

Consideró además que, al celebrarse el Mundial en tres países, el interés del consumidor internacional se diluyó.

LAS ALERTAS

La percepción de la seguridad entres los extranjeros es otra de las grandes barreras.

Torres señaló que el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de exacerbar una narrativa negativa sobre el país, impulsada por hechos de alto impacto real como la detención de El Mencho o el tiroteo en Teotihuacan que cobró la vida de una turista extranjera.

“Estados Unidos que se ha encargado de exacerbar esta narrativa de que México es un país gobernado por narcotraficantes, así como lo que en realidad ocurre en el país”, lamentó.

A esta alerta se suman factores internos.

María Cristina Legarreta, anfitriona con propiedades en el Centro Histórico y en las inmediaciones del AICM, reportó que sus espacios siguen vacíos para las fechas de los partidos. Atribuyó el desinterés a las campañas de desprestigio derivadas de las marchas contra la gentrificación y criticó la falta de previsión de las autoridades locales.

“Supimos que íbamos a ser sede hace años y apenas hace unos meses se pusieron a arreglar el Metro, mira cómo está la Línea 2 y el Tren Ligero, que un día funciona y al otro no”, señaló. Además, el fundador de Todos Somos Anfitriones acusó que el sector fue excluido de la planeación logística y de promoción económica del evento