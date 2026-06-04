Lujo para Checo Pérez: Cadillac estrena imponente motorhome de tres pisos

Sergio Pérez y Cadillac estrenaron su nueva casa en los circuitos europeos. Como es una tradición, la llegada de la Fórmula 1 a Europa inicia el recorrido de los llamados motorhomes o zonas de hospitality; estructuras diseñadas a la medida de cada escudería para el personal de su equipo, pero también para atender a los invitados.

Cadillac, al ser la escudería debutante, había guardado para Mónaco el estreno de su casa: una estructura premium de tres pisos diseñada para albergar espacios ejecutivos, de medios de comunicación y zonas de entretenimiento para invitados especiales, reflejando la innovación y ambiciones de la organización en la Fórmula 1.

El desarrollo del proyecto tuvo una duración de 13 meses, iniciando en abril de 2025 tras la confirmación de la entrada del equipo al campeonato, casi desarrollado a la par del monoplaza que actualmente conduce “Checo” Pérez.

Para su edificación, Cadillac confió en Schuler, empresa especialista en infraestructura de hospitalidad para el deporte motor, mientras que el servicio gastronómico correrá a cargo del socio de catering Absolute Taste.

Así es la parte interior del Motorhome de Cadillac Cadillac Formula 1 Team

Ingeniería, dimensiones y logística a gran escala

La estructura de tres plantas cuenta con un diseño pensado para exprimir al máximo las regulaciones de altura y anchura permitidas por la Fórmula 1 para los motorhomes. El edificio se despliega sobre una base de 15 por 17 metros, alcanzando una superficie total de 765 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 700 metros cuadrados están destinados exclusivamente al uso operativo del equipo y la atención de los invitados.

A pesar de su colosal tamaño, el traslado y montaje de este hospitality destaca por su eficiencia logística. Toda la estructura requiere de 21 camiones de transporte para su traslado entre las sedes de los grandes premios. Una vez en el circuito, un equipo de técnicos especializados es capaz de realizar el ensamblaje en un tiempo aproximado de tan solo 12 horas.

El concepto visual y arquitectónico fue concebido por la diseñadora Lydia Hegbourne, basada en Mónaco, en colaboración con Cassidy Towriss, asesora principal de marca de la escudería.

Entre sus características de diseño principales sobresale una fachada iluminada inspirada en la marca y una escalera flotante. Asimismo, el espacio incorpora amplios ventanales en toda la estructura y dos entornos de terraza.