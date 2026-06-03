Personas ciegas y débiles visuales bloquean Balderas por varias horas

En demanda de que les regresen sus espacios para ejercer el comercio dentro de las instalaciones del Metro, esta tarde, comerciantes débiles visuales y ciegos, realizan un bloqueo en el cruce que forman las avenidas Chapultepec y Balderas, en la zona centro de la Ciudad de México.

Los inconformes explicaron que desde 2010 son beneficiarios de un programa social que les autorizaba tener unos exhibidores con productos varios, como dulces, aguas y refrescos; sin embargo, Mario Reyes, Subgerente de Permisos Administrativos Temporales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha desaparecido los muebles y productos desde el sábado de la semana pasada.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Por dicha acción, presentaron la denuncia correspondiente por robo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX); sin embargo, exigen a las autoridades del Metro una respuesta a sus peticiones.

Los comerciantes iniciaron el bloqueo a las 8 de la mañana, afirmaron que no se retirarán del lugar hasta que sean atendidos.