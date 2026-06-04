Trenes de la Línea 2 del Metro recorren toda la ruta; seis estaciones permanecen cerradas a usuarios

La tarde de este jueves el Sistema de Transporte Colectivo Metro restableció la circulación de trenes en toda la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, aunque seis estaciones continúan cerradas al público mientras concluyen las obras de infraestructura que se realizan sobre Calzada de Tlalpan.

A partir de las 17:30 horas, los convoyes comenzaron a recorrer nuevamente todo el trayecto de la llamada Línea Azul.

Sin embargo, en las estaciones Nativitas, Portales, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto y Zócalo, los trenes únicamente realizaron paso continuo, sin permitir el ascenso ni descenso de pasajeros.

A través de sus redes sociales, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que estas estaciones permanecerán cerradas al público “hasta nuevo aviso”.

La reapertura parcial ocurrió luego de varios días de afectaciones derivadas de los trabajos que realiza la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en Calzada de Tlalpan, a una semana de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Pese al anuncio, cientos de usuarios continuaron enfrentando complicaciones y tiempos de espera de hasta 10 minutos en las estaciones que sí están abiertas.

“Es la misma. Es puro engaño, es una burla; solamente nos hacen avanzar seis estaciones, pero no nos podemos bajar”, reclamó Norma, usuaria de la Línea 2, quien junto con decenas de personas esperó alrededor de 15 minutos en la estación Villa de Cortés para abordar un tren con dirección a Cuatro Caminos.

El Sistema de Transporte Colectivo adelantó que a las 22:00 horas de este jueves se retomará el esquema de operación en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Xola y Pino Suárez.

En un comunicado, las autoridades del Metro aseguraron que este viernes el servicio operará al cien por ciento, desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas.

De acuerdo con el STC Metro, la ampliación del cierre temporal de las seis estaciones permitirá concluir las obras que se desarrollan sobre Calzada de Tlalpan antes de la inauguración del Mundial el próximo jueves 11 de junio.