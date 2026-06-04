Débiles visuales siguen con bloqueo en Balderas y Arcos de Belén, CDMX

Un grupo de personas ciegas y débiles visuales mantienen desde ayer miércoles 3 de junio un bloqueo en Avenida Arcos de Belén y Avenida Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A través de sus redes sociales el Orientador Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que como alternativa vial se puede tomar la calle de Doctor Liceaga, el Eje 3 Sur y la Avenida Insurgentes.

Los comerciantes iniciaron el bloqueo a las 8 de la mañana Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Los manifestantes exigen que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro les regresen sus tarimas y los muebles que les fueron retirados en diferentes estaciones donde ejercían sus ventas.

Además, piden que se les autorice el permiso administrativo temporal revocable de sus espacios para ejercer la venta.

Se tiene contemplado que a las 12:00 horas tengan una cita programada en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, para que sus demandas sean escuchadas.