Festivales futboleros y Fan Fest en CDMX cumplen con protección civil

Los 18 Festivales Futboleros y los Fan Fest del Zócalo, el Estadio Ciudad de México y del Campo Marte están cumpliendo con la presentación del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) que exige la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Trabajan en las estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

Así lo informó su titular, Myriam Urzúa, quien indicó que el Fan Fest del Zócalo y del Estadio Ciudad de México ya cumplieron con el requisito documental, al igual que la gran mayoría de los Festivales Futboleros.

Los que faltan todavía están en tiempo de hacerlo, informó este miércoles luego de que inauguró el Segundo Encuentro Internacional de Periodismo en Gestión Integral de Riesgos de Desastres.

Afluencia de hasta 10 mil personas

Urzúa indicó que la primera etapa de la estrategia de protección civil y prevención de riesgos para estos eventos, que podrían alcanzar afluencias de hasta 10 mil personas cada uno, se está cumpliendo en tiempo y forma.

Estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

Será el día de inicio de actividades cuando se aplicará la segunda etapa que consiste en la revisión de estructuras, rutas de evacuación, señalamientos y otras medidas de protección civil.

Para ello, la SGIRPC desplegará a sus servidores públicos para abarcar todos los festivales.

Estructuras que darán forma al Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX Foto: Arturo Páramo

En caso de que la realidad no coincida con lo declarado en el documento, la SGIRPC tiene la atribución de suspender el evento, en tanto, se hacen las correcciones.

“Nosotros exigimos que cada uno de los festivales futboleros tuvieran su programa especial de protección civil. Entonces, les dimos fechas y la fecha de final es hoy. Ellos incluso hicieron una entrega previa en donde nosotros hicimos algunas prevenciones, en términos del seguro, por ejemplo, el seguro que tiene que estar actualizado, que salga bien quién es el promotor del evento, etcétera.

“El día que se abran los festivales futboleros, nosotros tenemos que estar ahí para ver que todo lo que ellos pusieron esté y que no haya ninguna estructura extra dentro del lugar”, dijo.