CNTE advierte que la huelga 'apenas comienza', exige mesa con Sheinbaum

En el tercer día de la huelga nacional indefinida, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron frente a oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Avenida Universidad, donde insistieron en que no existe aún una respuesta de fondo a sus demandas y reiteraron su exigencia de establecer una mesa directa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Disturbios en Avenida Universidad

Comienzan los disturbios Ricardo Vitela

Presuntos integrantes de la CNTE con el rostro cubierto comenzaron a golpear con un marro la puerta principal de las instalaciones de la SEP en avenida Universidad y rompieron vidrios, ante esto, fueron rociados con gases, al parecer de extintores, desde dentro del recinto.

Al menos uno de los barrotes de la dependencia fue arrancado. Profesores de la Sección 9 de la CDMX llegaron al inicio a este lugar y momentos más tarde se sumaron a estos, integrantes de la coordinadora del estado de Guerrero.

Por instantes la situación se volvió sumamente violenta y se escucharon cohetones, los maestros señalaron que no se van a amedrentar y agregaron que su compañero que perdió un ojo en las protestas del pasado lunes, ha quedado ciego.

Dicen no a la USICAMM

Durante un mitin realizado afuera del inmueble, dirigentes magisteriales aclararon que su presencia no busca cerrar las instalaciones, sino visibilizar sus demandas y protestar contra organismos como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), a la que calificaron como un mecanismo que perjudica a los trabajadores de la educación.

No hubo acuerdos definitivos

En Avenida Universidad Ricardo Vitela

Los docentes recordaron que la víspera sostuvieron una reunión con funcionarios de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y del ISSSTE, además de subsecretarios y representantes de distintas dependencias federales. Sin embargo, señalaron que no se alcanzaron acuerdos definitivos y que las autoridades solicitaron un receso para consultar con el Ejecutivo federal.

"Reiteramos que la exigencia es que establezcamos una mesa con la presidenta para que realmente se dé este diálogo", señalaron los dirigentes durante el acto.

La CNTE sostuvo que la desaparición de la USICAMM, planteada recientemente por el gobierno federal, no resolvería por sí sola los problemas que enfrenta el magisterio, pues consideró que persisten mecanismos que limitan ascensos, cambios de adscripción y reconocimiento profesional.

Asimismo, los manifestantes criticaron los incrementos salariales otorgados al sector educativo, al considerar que resultan insuficientes frente a las necesidades de los trabajadores, y denunciaron la permanencia de miles de docentes interinos en distintas entidades del país.

CIUDAD DE MÉXICO. Cientos de maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen campamentos en las diferentes calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico. Las y los docentes continúan en negociaciones y realizando bloqueos en búsqueda de un aumento salarial, derogación de la ley del ISSSTE y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas Rodríguez

Más de 20 estados del país

Los dirigentes también aseguraron que más de 20 estados mantienen acciones de protesta en respaldo a la Huelga Nacional y advirtieron que será la Asamblea Nacional Representativa la que determine las siguientes acciones en caso de que no exista una respuesta favorable a sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el establecimiento de un sistema solidario de pensiones.

Durante el mitin, la CNTE condenó los hechos de violencia registrados en movilizaciones recientes y exigió el esclarecimiento de las agresiones denunciadas por integrantes del movimiento magisterial.

Mientras se desarrolla la protesta frente a la SEP, una representación de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) se prepara para acudir a una nueva mesa de diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

Diálogo este miércoles

La Secretaría de Gobernación recibió la confirmación de la Comisión Única Negociadora de la CNTE de que asistirá a la mesa de diálogo establecida desde el lunes pasado para escuchar sus demandas.

Los dirigentes magisteriales hicieron saber a las autoridades federales que acudirían por segundo día consecutivo a la convocatoria de las autoridades a partir de las 10 de la mañana de este miércoles.

Por su parte, maestros disidentes adelantaron previo a su ingreso a la Secretaría de Gobernación que si la demanda de iniciar una mesa de diálogo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo no se concreta, abandonarán la mesa de diálogo de Gobernación de este miércoles.

Aseguraron que acuden con voluntad y disposición a escuchar a las autoridades federales.