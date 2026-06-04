La CNTE da paso libre en casetas que conectan CDMX con Edomex y Morelos

Diversos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han cumplido su amenaza de desplazarse a las diversas casetas que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y el estado de Morelos, los maestros levantaron las plumas y dieron paso libre a automovilistas, transportistas y autobuses de pasajeros como una forma de protesta porque sus demandas no han sido atendidas por autoridades.

Llegaron a las casetas en la Autopista México -Toluca, Caseta Autopista México – Pachuca, Caseta Autopista México – Cuernavaca en Tlalpan y Caseta Autopista México – Puebla, en esta última se colocaron en la caseta de San Marcos, los maestros permiten el libre paso de los vehículos. Además, fue tomada la caseta de La Venta, en la Chamapa-Lechería.

Hasta ahora la jornada transita sin mayores incidentes, los autos y demás vehículos prácticamente no se detienen al paso de las casetas.