La CNTE da paso libre en casetas que conectan CDMX con Edomex y Morelos
Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron plumas en diversas casetas de cobro que conectan con la capital.
Diversos contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han cumplido su amenaza de desplazarse a las diversas casetas que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México y el estado de Morelos, los maestros levantaron las plumas y dieron paso libre a automovilistas, transportistas y autobuses de pasajeros como una forma de protesta porque sus demandas no han sido atendidas por autoridades.
Llegaron a las casetas en la Autopista México -Toluca, Caseta Autopista México – Pachuca, Caseta Autopista México – Cuernavaca en Tlalpan y Caseta Autopista México – Puebla, en esta última se colocaron en la caseta de San Marcos, los maestros permiten el libre paso de los vehículos. Además, fue tomada la caseta de La Venta, en la Chamapa-Lechería.
Hasta ahora la jornada transita sin mayores incidentes, los autos y demás vehículos prácticamente no se detienen al paso de las casetas.