Embarcadero de Cuemanco opera de nuevo tras inversión de 90 mdp

Tras más de siete meses de trabajos y con la cuenta regresiva para el arranque de la Copa del Mundo 2026, el gobierno capitalino entregó el Nuevo Embarcadero de Cuemanco, que se convierte en la primera obra con reconocimiento ecoambiental.

Para mejorar este sitio, el segundo más visitado por turistas en Xochimilco, se invirtieron 90 millones de pesos.

Junto con el de Nativitas, que continúa en modernización, el embarcadero de Cuemanco proyecta recibir a más de un millón de visitantes durante el Mundial.

Se trata del primer proyecto ecoturístico de esta administración, que se convierte en punta de lanza en materia de reutilización del agua.

Esta es la primera obra pública del país que logró cero emisiones netas contaminantes, mediante la reducción de emisiones, reciclaje, economía, circular y compensaciones verificadas con una metodología internacional de una inversión sin huella ambiental”, expresó la jefa de Gobierno Clara Brugada, tras cortar el listón inaugural

Luego de hacer un recorrido por el canal de Cuemanco, a bordo de una de las más de 200 trajineras que también fueron renovadas, Brugada Molina afirmó que la renovación del Embarcadero de Cuemanco es el nuevo camino de innovación pública, ya que “marca un antes y un después en la infraestructura del país, para transformar sin comprometer el futuro del planeta”.

Foto: Especial

Destacó que, como publicó Excélsior el 5 de febrero, el proyecto central de la intervención es la torre hidrobotánica.

Se ubica a la entrada del embarcadero, servirá para potabilizar y reutilizar el agua de lluvia, así como de los 74 locales del Mercado de Artesanías, a los que retornarán los locatarios, que fueron desalojados temporalmente para permitir los trabajos de rehabilitación”.

La torre cuenta con un mirador que podrá ser disfrutado por los visitantes.

Esta torre capta y aprovecha el agua. Además, funciona como mirador para apreciar la belleza de los canales y el paisaje de Xochimilco”.

La obra beneficiará a más de dos mil familias de remeros y locatarios del remodelado y rehabilitado Mercado de Artesanías.

Para la rehabilitación de ambos embarcaderos se destinaron 174 millones de pesos, destacó Clara Brugada, añadió que próximamente se entregará el embarcadero de Nativitas.

Son 174 millones de pesos, es una cifra histórica en inversión pública, reconstruimos prácticamente los dos embarcaderos, aquí en el de Cuemanco reconstruyeron el mercado”.

Las intervenciones en ambos sitios benefician en total a más de dos mil 216 locatarios, remeros y prestadores de servicios y a más del medio millón de visitantes al año.

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50 mil metros cuadrados

Con el plan integral de ambos embarcaderos, se intervinieron 50 mil metros cuadrados, se construyeron 162 locales, 74 en Cuemanco y 88 en Nativitas; se instalaron luminarias LED alimentadas por energía solar.

Además, Brugada destacó que se implementó una gran estrategia de reverdecimiento, con 55 mil plantas, de las cuales 40 mil son flores que atrae abejas y mariposas, lo que ayuda a la recuperación de la fauna.

Asimismo, se renovó el camellón central, con 15 mil metros cuadrados de áreas verdes, infraestructura híbrida, jardines de lluvia y zonas de infiltración, claves para la recarga de los mantos acuíferos.

A las afueras del embarcadero se instalaron nuevos sanitarios inteligentes, como los estrenados recientemente en la Zona Rosa.

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El corredor cuenta con figuras gigantes de ajolotes, que fueron intervenidos a por artistas urbanos locales.

Sin embargo, hasta este miércoles las obras en el corredor turístico del embarcadero continuaban, con construcción de banquetas y guarniciones.

En la obras participaron más de 300 trabajadores de la Secretaría de Obras (Sobse), en turnos de 12 por 12.

Atención a visitantes

En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que se capacitó a más de 600 prestadores de servicio, con conocimiento de la zona patrimonio cultural de la humanidad, como es Xochimilco.

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“Aquí se construye una nueva forma de recibir al turismo y una nueva forma de generar empleos”, exclamó, al destacar que con ello se mejorará el servicio a los visitantes.

“Se logró, después de mucho esfuerzo y dedicación, estamos por fin entregando esta obra”, celebró la alcaldesa Circe Camacho.

La edil se comprometió a mantener la nueva infraestructura para dar un buen servicio a los turistas, lo que redituará en mejora ingresos para los prestadores de servicios.