Redoblan acciones de vigilancia epidemiológica en AICM

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México anunció que redobló las acciones de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto capitalino, en vísperas del Mundial.

Se dará prioridad a enfermedades con riesgo de introducción, como ébola y hantavirus, para las cuales no existe una vacuna.

Detalló la dependencia que la estrategia se basa “en la detección temprana de casos sospechosos, evaluación de antecedentes epidemiológicos, identificación de síntomas compatibles y activación oportuna de protocolos de respuesta”.

En este escenario, la Secretaría de Salud local pormenorizó que las acciones prioritarias de reforzamiento epidemiólogo incluyen “identificación de pasajeros sintomáticos, la revisión en puntos de entrada y el seguimiento de eventos y enfermedades contempladas dentro del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”.

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Entre ellas, la viruela, poliomielitis, gripe humana, Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), entre otras.

Actualmente, México no mantiene requisitos de vacunación obligatoria para el ingreso al país; por ello, la revisión sistemática de cartillas de vacunación a todos los pasajeros “no forma parte de las medidas implementadas en los puntos de entrada”.

Sin embargo, en un comunicado, la Sedesa precisó que las medidas implementadas buscan fortalecer la capacidad de detección, respuesta y contención temprana ante riesgos sanitarios internacionales.

Se priorizarán “acciones con mayor efectividad epidemiológica y operativa en un contexto de alta movilidad poblacional”, como será el Mundial, concluyó la dependencia.