Lluvias CDMX dejan 25.2 millones de m3 de agua, llenaría más de 10 mil albercas olímpicas

Las intensas lluvias registradas durante la tarde-noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejaron en la ciudad más de 25.2 millones de metros cúbicos de agua acumulada, provocando encharcamientos, inundaciones, caída de árboles, un poste de electricidad derribado y afectaciones a la movilidad en diversas alcaldías. Se trató de un volumen equivalente a más de 10 mil albercas olímpicas o cerca de 290 veces la capacidad del Estadio Ciudad de México (antes Azteca) completamente lleno de agua.

Vecinos del fraccionamiento Bric aseguran que la intensa lluvia los sorprendió y que no les dio tiempo de reaccionar, ya que el agua entró por el mismo drenaje de sus departamentos. Foto: Especial

Hasta las 07:00 horas, se habían atendido el 70 por ciento de los encharcamientos e inundaciones registradas, a través del operativo Plan Tlaloque 2.0. Coordinado por las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Agua, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos.

CIUDAD DE MÉXICO. Capitalinos se protegen de las altas lluvias registradas está tarde en la capital.FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Todo inició la noche del miércoles

Las precipitaciones comenzaron la noche del miércoles y se intensificaron durante las primeras horas de este jueves, con afectaciones en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, las cuales continúan siendo atendidas por brigadas de la SEGUIAGUA

Árboles caídos Ricardo Vitela

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de 60 servicios relacionados con las lluvias, entre ellos la caída de 33 árboles, un poste de energía eléctrica, 17 encharcamientos y nueve cortocircuitos.

Las autoridades destacaron que las lluvias se caracterizaron por su alta intensidad en periodos muy cortos.

Detalles de las estaciones

La estación pluviométrica Marcos Carrillo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, registró una acumulación de 57.25 milímetros en 24 horas, de los cuales 30.25 milímetros cayeron en apenas una hora, entre las 23:30 y las 00:30 horas.

Árboles caídos Ricardo Vitela

En tanto, la estación Deportiva, en Iztacalco, reportó 55 milímetros de precipitación acumulada durante el mismo periodo, con 34.25 milímetros concentrados entre la medianoche y la 1:00 de la madrugada.

Entre las emergencias más relevantes destacó el encharcamiento registrado en el cruce de Boulevard Puerto Aéreo y Norte 25, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, donde fue necesario desplegar equipos especializados para desalojar el agua y restablecer la circulación vehicular.

La inundación se originó por una falla eléctrica en el sistema de rebombeo R-5, provocada por la caída de rayos durante la tormenta.

Más de 117 trabajadores atendieron afectaciones

Para hacer frente a las afectaciones, la SEGIAGUA movilizó a 117 trabajadores, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas, además de 56 equipos de maquinaria, incluyendo 10 vehículos de bombeo de emergencia, 21 unidades hidroneumáticas, seis equipos Hércules y diversas pipas y vehículos de apoyo.

Las autoridades señalaron que los niveles de presas, ríos y cauces permanecen estables y bajo monitoreo permanente.

Ello, debido a que para este jueves protección civil alerta de una nueva zona de lluvias de intensidad débil, que se aproxima hacia Azcapotzalco y Gustavo A Madero, y se prevé que las condiciones de lluvia persistan durante la tarde y noche, por lo que se recomienda permanecer atentos al Sistema de Alerta Temprana.