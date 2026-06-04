Motociclista arrolla a manifestantes con discapacidad visual

Un motociclista arrolló a tres personas con discapacidad visual, quienes se manifiestan en la avenida Balderas, de acuerdo con los primeros reportes, el hombre se molestó porque la afectación a la vialidad continúa desde ayer.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió al lugar para valorar a los tres lesionados, dos mujeres y un hombre de la tercera edad, quienes fueron abordados a una unidad.

El periodista Carlos Jiménez informó que el responsable presuntamente es agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Agente de @FiscaliaCDMX se aferra a pasar en bloqueo y arrolla a tres. Es el agente Juan Carlos Gutiérrez. Iba en esta moto sin placas. Se topó con el bloqueo de personas con discapacidad visual. Aceleró, arrolló y lesionó a dos mujeres y un viejito. Acabo detenido por @SSC_CDMX”.

Uno de los manifestantes relató que una vez que sus compañeros sean atendido y se descarte que tengan lesiones graves, acudirán a rendir su declaración.

Los manifestantes están en plantón desde la mañana del 3 de junio, para exigir a las autoridades que les regresen sus lugares de trabajo, los cuales se ubican dentro de las instalaciones del Metro, en tarimas habilitadas para que vendan diversos productos.