Restauranteros exigen a CNTE retirar plantón del Centro Histórico

“Protestar es un derecho, pero trabajar también”, advirtieron representantes de la industria restaurantera, al demandar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) privilegiar el diálogo con el gobierno federal y retirar el plantón que mantienen desde el 1 de junio en calles del Centro Histórico.

En un exhorto público, difundido por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en el tercer día de la huelga nacional convocada por la CNTE, líderes empresarios afirmaron que respetan plenamente el derecho a la libre manifestación y a la protesta social; sin embargo, sostuvieron que ese derecho no puede ejercerse a costa de otros.

A pesar de que no se tiene hasta el momento una cuantificación definitiva de las pérdidas, pero los restauranteros reportan disminución de ventas, merma de insumos perecederos por la falta de clientes y gastos extraordinarios en servicios de seguridad privada.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Además, se afecta a cocineros, meseros, garroteros, repartidores, personal de limpieza, trabajadores administrativos, proveedores y transportistas, muchos de los cuales dependen de ingresos diarios y propinas.

Mientras que miles de negocios familiares enfrentan dificultades para cubrir nómina, rentas, servicios, créditos e impuestos debido a la caída en sus ventas, por el plantón en en vialidades como 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Uruguay, Madero, Tacuba y Bolívar, entre otras calles del primer cuadro de la ciudad, tomadas por la disidencia magisterial.

Cuando se paraliza a los restaurantes, se afecta directamente a una parte fundamental de la economía nacional y a millones de personas que dependen de esta actividad”, señalaron.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

El organismo alertó además que las movilizaciones ocurren a escasos ocho días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que consideraron que las protestas también impactan la imagen internacional del país, en un momento de alta exposición mediática.

Por lo que insistieron a la disidencia magisterial a que continúen las mesas de negociación.

El documento fue suscrito por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de Canirac; Hugo Vela Reyna, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes; Mireya Ruiz Vilar, presidenta de DICARES y Jack Sourasky Olmos, presidente de Canirac Ciudad de México.