FGJ indaga fraudes de múltiples víctimas por un moto de mil millones de pesos

Los fraudes relacionados con inversiones, rentas y ventas fantasma de inmuebles se han incrementado de manera alarmante en la capital.

Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) impulsó un plan estratégico en donde se analizan más de 600 carpetas de investigación, cuyo impacto económico global es cercano a los mil millones de pesos.

Como parte de la estrategia denominada Contra fraudes de múltiples víctimas, la institución investiga actualmente 675 expedientes relacionados con distintas modalidades de estafa, principalmente aquellas cometidas a través de redes sociales, donde los delincuentes ofertan propiedades inexistentes o proyectos inmobiliarios fraudulentos.

El CASO DE UN ASILO

Uno de los casos más recientes ocurrió en la alcaldía Coyoacán, donde la supuesta venta de una casa en una zona residencial terminó siendo un fraude millonario.

“Se vende casa en zona residencial de la Ciudad de México, caseta de vigilancia y cuenta con 200 metros”, se leía en los anuncios publicados en Facebook para promocionar una propiedad que, en realidad, correspondía al asilo de ancianos Nuevo Amanecer.

De acuerdo con la indagatoria CI-FICOY/UAT-COY-5/UI-1 S/D/00466/03-2024, una mujer de origen brasileño utilizó documentos apócrifos para vender el inmueble a distintas personas, obteniendo ganancias millonarias, mientras que los empleados del asilo aseguraron desconocer la investigación.

Una de las víctimas relató a Imagen Noticias que la presunta defraudadora impedía el acceso al inmueble bajo distintos pretextos.

Decía que no podíamos entrar a la casa porque los ancianos aún no sabían que se iba a vender y no querían que se pusieran mal.”

La mujer, identificada como Daniela "N", fue detenida por la Policía de Investigación (PDI) cuando presuntamente intentaba tramitar una visa en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con la intención de abandonar el país.

Daniela "N", fue detenida por la Policía de Investigación (PDI) cuando presuntamente intentaba tramitar una visa en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos Especial

FUGAS FRUSTRADAS

Otro de los casos investigados involucra a Gustavo "N", detenido el 2 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando intentaba escapar.

El sujeto está acusado de estafar a una mujer de la tercera edad en 2017 con la venta de un supuesto departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la indagatoria CI-FDF/T/UI-1S/D/00839/10-2019, el imputado mostró planos del supuesto desarrollo inmobiliario en la calle Lago Estefanía y convenció a la víctima de firmar un contrato de compraventa por cinco millones de pesos; actualmente el predio permanece abandonado y con acumulación de agua.

Hasta el momento, la Fiscalía ha logrado la detención de 17 personas relacionadas con fraudes de múltiples víctimas.

Entre ellas se encuentra Patrik "N", señalado no sólo por el esquema de renta y venta fantasma de inmuebles, sino también por encabezar una presunta estafa piramidal mediante la empresa Meta Change, con la que habría defraudado a 205 personas.

Las investigaciones apuntan a que el imputado rentaba departamentos mediante plataformas de hospedaje temporal para mostrar inmuebles inexistentes a posibles compradores o captar inversionistas para su empresa.

Incluso, su oficina central operaba en Paseo de la Reforma 509, donde también arrendaba departamentos que presuntamente utilizaba para cometer fraudes; sus estafas ascienden a un monto estimado de 181 millones de pesos.

Como parte de esta estrategia, la FGJ busca ejecutar órdenes de aprehensión contra otras 27 personas presuntamente involucradas en este tipo de delitos.

Además, las autoridades pretenden impulsar mecanismos para recuperar el dinero de las víctimas, aunque ello implicaría que algunos imputados puedan enfrentar procesos fuera de prisión mediante acuerdos reparatorios.

El coordinador General de Investigación Estratégica, Jorge Emilio Iruegas, explicó que el monitoreo constante será clave para evitar reincidencias.