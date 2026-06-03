Maestros de la CNTE y CETEG entran por la fuerza a oficinas de la SEP

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que alberga la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), ubicadas en la avenida Universidad 1200 en la colonia Xoco, de la alcaldía de Benito Juárez.

Los manifestantes realizaron actos de violencia contra las instalaciones de la SEP, utilizaron postes como arietes para derribar las protecciones, fue así como consiguieron entrar a las oficinas a pesar de las reacciones de los elementos de la Policía Auxiliar y seguridad privada adscritos a la dependencia federal, que con los extintores trataron de contener las agresiones de los integrantes de la CNTE y CETEG.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Los policías que atestiguaron el ingreso por la fuerza, corrieron a refugiarse para evitar ser capturados o agredidos físicamente por los manifestantes, que causaron destrozos en la caseta de vigilancia, incendiaron botes de basura, quemaron un estante donde se guardan los equipos contra incendio y rompieron todas las puertas de cristal templado del acceso general del inmueble .

Las alarmas contra incendio se activaron por el humo que ingresó al edifico, minutos después los policías que se habían refugiado salieron con más extintores para poder controlar el incendio que había en la entrada de la recepción principal.

Los equipos de emergencia llegaron minutos después de que se terminaran los disturbios, los integrantes de la CNTE y de la CETEG se retiraron del lugar hacia su campamento instalado en las calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México, sin que hubiera algún detenido.

Se espera que las autoridades hagan una evaluación de los daños producto de los actos de violencia del magisterio nacional Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Se espera que las autoridades hagan una evaluación de los daños producto de los actos de violencia del magisterio nacional, para cuantificar los destrozos en la manifestación. Mientras se llevaba acabo una reunión de los dirigentes de ambas coordinadoras del movimiento magisterial con autoridades en la Secretaría de Gobernación (Segob).