Cuajimalpa retira más de 75 toneladas de material acumulado tras intensas lluvias

Tras las intensas lluvias registradas el lunes pasado, la alcaldía Cuajimalpa mantiene un operativo extraordinario de atención inmediata en distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de proteger a la población, liberar vialidades, recuperar espacios públicos y reforzar las condiciones de seguridad para las familias.

Como parte de estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos Rea movilizó más de 15 cuadrillas de limpieza, 12 camiones recolectores, 2 vehículos tipo pick up, maquinaria especializada tipo Bobcat y 13 camiones de volteo, lo que ha permitido atender las zonas con mayores afectaciones por acumulación de granizo, lodo, residuos y materiales arrastrados por la lluvia.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, realizó un recorrido de supervisión por zonas afectadas por la lluvia, a fin de verificar de manera directa las condiciones de las colonias, escuchar a las familias y dar seguimiento a las acciones operativas desplegadas por la demarcación.

El recorrido inició en Camino Ahuatenco y Agua Bendita, y continuó por puntos como 21 de Marzo, Loma Bonita, Contadero, Las Tinajas, Pascuas, la Secundaria número 248 y Las Galicias, donde se revisaron los avances de limpieza, retiro de residuos, desazolve y trabajos de recuperación urbana.

La Dirección General de Servicios Urbanos de Cuajimalpa informó que, como resultado de las labores de mitigación, se retiraron más de 75 toneladas de material acumulado en calles, avenidas y espacios públicos, con lo que se redujeron riesgos sanitarios, se mejoraron las condiciones de movilidad y se contribuyó a prevenir nuevas afectaciones por posibles encharcamientos o inundaciones.

Además, se realizaron jornadas intensivas de limpieza y recolección de enseres dañados en colonias y vialidades como Antonio Ancona, Calle 21 de Marzo, Ocote, Chimalpa, Galicias, Pascuas, Trueno, Jacarandas y Puente Echanove, entre otros puntos donde se efectuaron traslados hacia centros de transferencia autorizados para la disposición final de residuos.

En materia hidráulica, las cuadrillas llevaron a cabo la limpieza de más de 100 rejillas pluviales y coladeras, así como acciones de desazolve en zonas como Arteaga y Salazar, Avenida México, Avenida Puerto México, San José de los Cedros, Granjas Navidad, Avenida 16 de Septiembre y Avenida Jacarandas. También se retiraron 20 toneladas de granizo en San Pablo Chimalpa.

De manera paralela, la alcaldía atendió 2 mercados, 3 centros educativos y edificios públicos, donde se realizaron labores de limpieza, revisión de bombas, reparación de canaletas, retiro de hielo, desazolve de tuberías, desagües y canaletas, así como trabajos preventivos para garantizar condiciones seguras para usuarios, comerciantes, estudiantes y personal administrativo.

El operativo incluyó trabajos emergentes de bacheo con 24 toneladas de asfalto caliente en puntos críticos de la infraestructura vial, entre ellos Avenida Jacarandas, Arteaga y Salazar, Vasco de Quiroga, Segunda Cerrada Jesús del Monte, Calle 12 de Diciembre, Juárez Poniente y Camino a Ahuatenco.

La alcaldía Cuajimalpa destacó que estas labores forman parte de una estrategia integral de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, basada en la coordinación permanente entre áreas operativas, personal técnico y equipos de emergencia.