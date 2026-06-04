Procesan al presunto autor intelectual del feminicidio de enfermera en Iztapalapa

Luego de ser detenido en Colombia y extraditado a México, un juez de control vinculó a proceso a José Humberto “N”, por el delito de abuso sexual agravado, señalado además como presunto autor intelectual del feminicidio de la enfermera Norma Patricia, asesinada en junio de 2024 en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, Norma Patricia había denunciado previamente a José Humberto “N” por presunta mala práctica médica durante una cirugía, así como por abuso sexual, situación que habría derivado en un móvil de represalia. Las indagatorias apuntan a que el imputado habría planeado el asesinato, ejecutado presuntamente por tres sujetos armados.

La víctima, quien se desempeñaba como enfermera en el Hospital Salvador Zubirán, perdió la vida tras ser atacada a balazos en la vía pública.

El pasado martes, José Humberto “N” fue extraditado desde Colombia e ingresado al Reclusorio Norte, donde se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra por el delito de abuso sexual agravado.

Autoridades capitalinas prevén cumplimentar una orden de aprehensión adicional relacionada con el feminicidio de la trabajadora de la salud.

Con la captura y extradición del imputado, suman ya cuatro personas detenidas por este crimen. Entre ellas se encuentra Luis Rey “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y permanece interno en el Reclusorio Oriente, mientras continúan las investigaciones del caso.