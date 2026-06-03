Presuntos integrantes de la CNTE entran y hacen destrozos en la SEP al sur de CDMX

Un grupo de personas embozadas arremetieron en un segundo ataque más agresivo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México, todo parece indicar que son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los manifestantes lograron ingresar a las instalaciones desde la Puerta 2. Al parecer solo iban a "dar portazo" a las instalaciones ya que comenzaron a salir sin adentrarse hasta el fondo, solo sacaron algunos extintores y otros materiales, además de hacer pintas y quemas.

Así el 'portazo' Ricardo Vitela

Rompieron vidrios, hicieron quemas en una cabina, dañaron puertas y más; no obstante, la mayoría continuó afuera, solo entraron alrededor de 20 presuntos maestros.

Se sabe que el personal de la secretaría fue desalojado desde temprano, para evitar ser afectados, es decir las instalaciones estaban prácticamente vacías.

Comienzan los disturbios Ricardo Vitela

Antes, presuntos integrantes de la CNTE con el rostro cubierto comenzaron a golpear con un marro la puerta principal de las instalaciones de la SEP en avenida Universidad y rompieron vidrios, ante esto, fueron rociados con gases al parecer de extintores desde dentro del recinto. Ese fue el primer ataque este miércoles 3 de junio en el lugar.

En Avenida Universidad Ricardo Vitela

Al menos uno de los barrotes de la dependencia fue arrancado. Al sitio arribaron inicialmente profesores de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México y, minutos después, se sumaron integrantes de la Coordinadora provenientes del estado de Guerrero.

Por momentos, la situación se tornó sumamente tensa y violenta, mientras se escuchaban detonaciones de cohetones. Los maestros aseguraron que no se dejarán intimidar y denunciaron que el docente que perdió un ojo durante las protestas del pasado lunes quedó completamente ciego.