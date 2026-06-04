Competencia colapsó mercado local de huevo; alarma en Veracruz

La llegada silenciosa de una empresa sonorense al sur de Veracruz comenzó a modificar, en cuestión de semanas, uno de los mercados más sensibles para las familias mexicanas: el del huevo.

La instalación de su complejo agroindustrial en Acayucan y Hueyapan de Ocampo coincide con una caída abrupta del precio del producto en la región central veracruzana, donde el cono pasó de venderse entre 80 y 100 pesos a rondar los 38 o 40 pesos, una disminución que comerciantes atribuyen a un “desplome” inusual para esta época del año.

La empresa es OJAI, fundada en Ciudad Obregón, Sonora.

Esta firma opera ya una caseta de gallinas ponedoras en Hueyapan de Ocampo y una planta de empaque en Finca Xalapa, dentro del municipio de Acayucan.

Además, construye dos casetas adicionales y proyecta un total de 26 unidades pecuarias en la región, con una inversión anunciada de 116 millones de dólares.

La compañía OJAI está activa desde 1979 en el norte del país. Foto: Lourdes López.

Impacto a la economía de los veracruzanos

La escala del proyecto, vinculado al corredor logístico del Istmo de Tehuantepec, colocó a Veracruz en una posición inédita porque pasó de ser un estado dependiente del abasto externo —principalmente de Puebla y del norte del país— a convertirse en un polo productor para el sureste.

El impacto económico fue resentido inmediatamente.

La producción local reduce costos de transporte, acorta la cadena de intermediarios y estabiliza la oferta en un mercado históricamente vulnerable a la volatilidad nacional.

Aunque la empresa no ha atribuido públicamente la baja de precios a su entrada en operación, la correlación temporal entre su llegada y la disponibilidad de huevo fresco producido en la región presionó a la baja del precio de los distribuidores y mayoristas que durante años dominaron el mercado veracruzano.

Entorno adverso

Para empresarios y cámaras, este fenómeno responde a una combinación de factores: sobreoferta temporal en Puebla, ajustes estacionales posteriores a Semana Santa y la entrada de producto barato de origen no especificado, incluso presumieron que se trataba del mercado chino.

Sin embargo, la presencia de un nuevo actor con capacidad industrial y logística suficiente para abastecer al sureste del país introduce un elemento que no existía en Veracruz, la competencia en un mercado tan concentrado que se tradujo en correcciones de precio, como la observada en las últimas semanas.

La expansión de la nueva empresa también abre un debate sobre el modelo agroindustrial que se impulsa en el sur del estado, porque prevé integrar toda la cadena productiva, desde la alimentación de las aves hasta el empaque, lo que podría transformar la economía local y generar empleos directos en una región históricamente rezagada.

Pero también plantea interrogantes sobre el impacto ambiental, la regulación sanitaria y la capacidad de las autoridades para supervisar un crecimiento acelerado de infraestructura pecuaria, dados los antecedentes que se han observado en años recientes sobre la instalación de granjas y la negativa de la población aledaña.

Lo cierto es que la irrupción de un nuevo desarrollo avícola ya se siente en los bolsillos de los consumidores que semanas atrás tuvieron que reducir en su dieta el consumo de uno de los productos básicos para la salud alimenticia.

*mcam