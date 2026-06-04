Detienen a "La China" y "La Güera" por ordenar homicidios en Edomex

Jazmín "N", alias "La China" y Leslie Elisa "N", apodada "La Güera", fueron detenidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que serían integrantes de un grupo criminal identificado como “Los Vallarta”, cuyo líder se encuentra detenido en una prisión mexiquense y que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A ambas se les acusa del delito de homicidio, cometidos este año en los municipios de La Paz y Nezahualcóyotl.

En el caso de Jazmín "N", se estableció su participación en un homicidio ocurridos el 26 de abril en calles del municipio de La Paz, donde ordenó a dos sujetos asesinar a una persona que estaba al interior de un bar, para lo cual les entregó un arma de fuego.

Al llegar a ese inmueble los masculinos dispararon en contra de la víctima causándole la muerte, para después colocar una cartulina con un mensaje intimidatorio firmado por el ‘Lic. Vallarta’. Tras obtener mandamiento judicial en su contra, agentes de la Fiscalía aprehendieron a Jazmín "N", alias "La China", quien fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl”.

En dicho sitio, un juez determinó vincularla a proceso, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgaron dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Hermana de líder criminal

La FGJEM informó que “La China” es hermana de Fernando "N", también conocidos como "El F1", "El Negro" y "Lic. Vallarta”, líder de esa célula vinculada al CJNG.

Fernando “N” también era el principal enlace entre centros penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos.

Actualmente, dicho sujeto se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

Detienen a novia del “F1”

En el caso de Leslie Elisa, alias “La Güera", ella es pareja sentimental de Fernando “N”, su captura ocurrió al determinar que estaría relacionada con el homicidio de una persona el 12 de mayo en Nezahualcóyotl.

De acuerdo con la investigación iniciada por esta fiscalía, presumiblemente ordenó a dos sujetos privar de la vida a un masculino, hechos que fueron cometidos en un local de venta de pollo en el mismo municipio. Una vez detenida, de igual forma fue ingresada al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica”.

Se sabe que "Los Vallarta" se dedican a cometer delitos de alto impacto, como extorsión y venta de estupefacientes dentro de las cárceles de Nezahualcóyotl y Texcoco. Además de homicidios y venta de narcóticos en La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Información de la fiscalía mexiquense relaciona a “Los Vallarta” con diversos ilícitos, como el atentado en contra de las instalaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl, donde dejaron un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta", por el que han sido detenidos varios de sus integrantes, quienes se encuentran en diversas etapas procesales.