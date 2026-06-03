Incendio consume bodega cerca del Mercado de Jamaica

Un fuerte incendio se registra en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, hasta donde llegaron los servicios de emergencia.

La bodega consumida por el fuego se localiza en la calle Guillermo Prieto, los trabajos de los bomberos se concentran en esa zona para evitar que las llamas alcancen al mercado.

Me dirijo a la Colonia Jamaica donde se registra un incendio en una fábrica. Continúo informando, informó en redes sociales el director general de los Bomberos de la Ciudad de México.

Alrededor de unas 60 personas fueron evacuadas para facilitar el trabajo de los bomberos.

“Equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción de un incendio al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica, Venustiano Carranza. Evita acercarte a la zona y permite el paso de vehículos de emergencias”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Minutos más tarde, Juan Manuel Pérez Cova, director de los Bomberos, añadió que se queman artículos de paquetería y cartón; trascendió que la bodega pertenece a la empresa Tres Guerras.