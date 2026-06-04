Rojo de la Vega activa red de protección para menores rumbo al Mundial; alcanza 500 Puntos Violeta

Para garantizar cero actos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven y transitan por la alcaldía Cuauhtémoc, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Alessandra Rojo de la Vega reforzó la estrategia para combatir la violencia de género en la demarcación, la presentación del Protocolo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la instalación del Punto Violeta número 500 y la incorporación del dispositivo Móvil Reacción Violeta.

Eduardo Jiménez Fernández

Con estas acciones estamos listos, para que durante el Mundial, y de forma permanente, ninguna niña adolescente, o ninguna mujer se sienta insegura”, en la Cuauhtémoc, aseveró la alcaldesa.

Eduardo Jiménez Fernández

Al presentar el nuevo protocolo, que operará durante el Mundial, Rojo de la Vega dijo que la ciudad y la alcaldía “enfrentan un gran reto y con este protocolo para la atención y prevención de posibles actos de violencia contra los menores”.

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También permitirá prevenir, evidenciar posibles actos de trata, en colaboración con hoteles, restaurantes y comercios, instalados en corredores turísticos de la alcaldía.

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El nuevo mecanismo establece rutas para la detección, protección inmediata, atención y canalización de menores que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

Eduardo Jiménez Fernández

Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos claros para la detección, protección inmediata, atención y canalización de niñas, niños y adolescentes que puedan encontrarse en situaciones de riesgo como violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas”, detalló directora de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la alcaldía, Verónica Suárez.

Eduardo Jiménez Fernández

La estrategia será aplicada a través de la red de Puntos Violeta, cuyos establecimientos recibieron capacitación especializada para identificar casos de vulnerabilidad, brindar resguardo inmediato y activar los mecanismos institucionales correspondientes.

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La ruta de actuación contempla la detección del caso, la protección inmediata de la persona menor de edad, la activación de la Base Diana, el acompañamiento institucional y la canalización a instancias como el DIF, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia o servicios médicos, según corresponda.

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El protocolo se sustenta en los principios del interés superior de la niñez, la protección integral, la confidencialidad, la perspectiva de género y la coordinación interinstitucional”, puntualizó Suárez.

En ese sentido, desde las instalación del Centro Kia Ciudad de México, la alcaldesa instaló el Punto Violeta número 500.

Eduardo Jiménez Fernández

Rojo de la Vega destacó que se cumple así una promesa “que muchos desestimaron”.

Hoy no estamos celebrando un número, estamos celebrando mucho más grande. Estamos celebrando 500 oportunidades para que una mujer encuentre ayuda cuando la necesite; 500 puertas abiertas, 500 espacios seguros, 500 personas preparadas para actuar y 500 posibilidades de cambiar una historia antes de que sea demasiado tarde”, expresó.

Con este nuevo punto de ayuda y prevención contra la violencia de género, la demarcación alcanza una cifra sin precedentes en la capital del país, que permitirá incrementar la atención a víctimas de todo tipo de violencia, recalcó la alcaldesa.

Eduardo Jiménez Fernández

Ello, al revelar que tan solo en el año y medio que lleva su gobierno, se han brindado más de 6 mil atenciones y se ha logrado la detención y judicialización de 30 casos y “son agresores que hoy están enfrentando un proceso”.

Del total de las atenciones brindadas, el 80 por ciento se trató de Valencia intrafamiliar “lo que demuestra que el agresor está en casa”, alertaron las autoridades.

La red está integrada por hoteles, restaurantes, farmacias, museos, comercios, empresas, instituciones educativas y organizaciones civiles que funcionan como espacios seguros para mujeres que enfrentan situaciones de violencia o requieren apoyo inmediato.

Rojo de la Vega recordó que la meta de 500 sitios de este tipo fue planteada hace apenas unos meses y se concretó una semana antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Eduardo Jiménez Fernández

Durante mucho tiempo me hice una pregunta: ¿qué habría pasado si esa mujer hubiera encontrado una mano antes?, ¿qué habría pasado si alguien le hubiera dicho que no estaba sola? Hace apenas unos meses dijimos que antes de que empezara el Mundial tendríamos 500 Puntos Violeta en la alcaldía Cuauhtémoc y hoy estamos completos”, destacó.

MÓVIL REACCIÓN VIOLETA

A partir de este día se suma a la estrategia, el Móvil Reacción Violeta, a través de una unidad donada por Kia México, con la que la alcaldesa firmó un acuerdo de colaboración.

La nueva unidad permitirá trasladar a mujeres en situación de riesgo desde cualquier punto de la alcaldía hacia espacios seguros o instancias de atención especializada.

Eduardo Jiménez Fernández

Ahora nuestra red también se mueve. La ayuda puede acercarse a quien más lo necesita y la protección puede llegar en tiempo real. Eso puede hacer la diferencia entre una tragedia y una oportunidad para empezar de nuevo”, afirmó.

Rojo de la Vega reiteró que con estas acciones la alcaldía fortalece su capacidad de respuesta ante posibles riesgos asociados a la llegada masiva de visitantes durante la justa deportiva.