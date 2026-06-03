Fallece perrito tras permanecer horas encerrado en camioneta

Un hombre de 48 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que dejó encerrados a dos perros dentro de una camioneta en calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A pesar de que vecinos lograron rescatar a los canes, al romper una de las ventanillas del vehículo, uno de ellos falleció.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Joaquín Herrera, en la colonia Centro, donde vecinos observaron que los caninos permanecían al interior de una camioneta blanca y presentaban signos evidentes de malestar, aparentemente por las condiciones en que se encontraban.

En la CDMX el maltrato animal se castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión Foto: SSC

De acuerdo con el reporte de la SSC, tras recibir una alerta por posible maltrato animal, policías capitalinos acudieron al lugar y encontraron el vehículo con daños en uno de los cristales. En la vía pública localizaron a los dos perros: uno de ellos inconsciente y el otro recibiendo agua por parte de vecinos que intentaban auxiliarlo.

Los colonos presentes señalaron a los uniformados que, al percatarse del estado crítico de los animales, decidieron romper una de las ventanillas para sacarlos del automóvil.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de rescate, uno de los perros ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, los oficiales detuvieron al propietario de los animales, a quien informaron sus derechos y posteriormente trasladaron ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de la muerte del can.

En la CDMX el maltrato animal se castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión Foto: SSC

En la CDMX el maltrato animal se castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas de 50 a 400 días de salario mínimo. Las sanciones dependen de la gravedad del daño;

Por lesiones sin peligro de muerte, se aplican seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa.

Por actos que provoquen la muerte, la sanción va de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

Mientras que el maltrato por negligencia o descuido también es sancionado penalmente, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal local.