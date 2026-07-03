¡Oficial! Partidos, fechas, horarios, canales y sedes de los Octavos de Final en el Mundial 2026

Se confirmaron cada uno de los 8 partidos para los Octavos de Final en el Mundial 2026, etapa que se llevará a cabo entre el sábado 4 y el martes 7 de julio con la presencia de 16 países que mantienen viva la esperanza de llegar a lo más alto; conoce todos los horarios, canales y sedes; México jugará ante Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Estos son todos los resultados de los 16avos de Final, etapa en la que 32 países buscaron su sitio para los Octavos de Final:

Sudáfrica 0-1 Canadá / definido en tiempo regular.

Brasil 2-1 Japón / tiempo regular.

Alemania 1(3)-(4) Paraguay / tanda de penales.

Países Bajos 1(2)-(3) Marruecos / tanda de penales.

Costa de Marfil 1-2 Noruega / tiempo regular.

Francia 3-0 Suecia / tiempo regular.

México 2-0 Ecuador / tiempo regular.

Inglaterra 2-1 Congo / tiempo regular.

Bélgica 3-2 Senegal / tiempos extra.

Estados Unidos 2-0 Bosnia / tiempo regular.

España 3-0 Austria / tiempo regular.

Portugal 2-1 Croacia / tiempo regular.

Suiza 2-0 Argelia / tiempo regular.

Australia 1(2)-(4)1 Egipto / penales.

Argentina 3-2 Cabo Verde / tiempos extra.

Colombia 1-0 Ghana / tiempo regular.

El Atlanta Stadium cuenta con una capacidad para 68,239 espectadores. Reuters

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en México?

Estos son cada uno de los días, partidos, canales de TV en México y sedes en donde se llevarán a cabo cada uno de los partidos correspondientes a los Octavos de Final del Mundial 2026:

Sábado 4 de julio

Canadá Vs Marruecos / Vix Pase Mundial / 11:00 horas - Houston.

Paraguay Vs Francia / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix Pase Mundial / 15:00 horas - Philadelphia.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Kylian Mbappé suma 6 goles en el Mundial 2026. Reuters

Domingo 5 de julio

Brasil Vs Noruega / Vix Pase Mundial / 14:00 horas - Nueva York.

México Vs Inglaterra / Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, Canal 9, TUDN y Vix Pase Mundial / 18:00 horas - CDMX.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Ante Inglaterra, México disputará su tercer partido del Mundial 2026 con la playera verde. Reuters

Lunes 6 de julio

España Vs Portugal / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix Pase Mundial / 13:00 horas - Dallas.

Estados Unidos Vs Bélgica / Vix Pase Mundial / 18:00 horas - Seattle.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras; por primera ocasión en un Mundial. Reuters

Martes 7 de julio

Argentina Vs Egipto / Azteca 7 y Vix Pase Mundial / 10:00 horas - Atlanta.

Suiza Vs Colombia / Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix Pase Mundial / 14:00 horas - Vancouver.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Lionel Messi celebra su gol 20 en Copas del Mundo al anotar frente a Cabo Verde. Reuters

BFG