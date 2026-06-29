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Alemania Vs Paraguay EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Alemania y Paraguay protagonizan el tercer partido de los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue cada una de las acciones completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Alemania y Paraguay se enfrentan en 16avos de Final en busca de unirse a Canadá y Brasil como los calificados a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Alemania y Paraguay se enfrentan en 16avos de Final en busca de unirse a Canadá y Brasil como los calificados a la siguiente ronda del Mundial 2026.Reuters
Escudo Alemania MxM
ALEMANIA
00
PARAGUAY
Escudo Paraguay MxM
PRIMER TIEMPO
32''Taquito' de peligro

Que Kai Havertz no logra controlar de frente al arco de Paraguay

28'Fueeeeera de lugar

Orlando Gill ya había salido de manera incorrecta y Leroy Sané estaba por aprovechar el error

26'Se reanudan las acciones

Desde la cancha del Boston Stadium

23'Primera pausa de hidratación

Alemania y Paraguay se marchan sin goles tras los primeros minutos del compromiso

Banderas de Alemania y Paraguay sobre la cancha del Boston Stadium.
Banderas de Alemania y Paraguay sobre la cancha del Boston Stadium.Reuters
20'Matías Galarza recupera

A base de fuerza, Paraguay intenta quitarse el asedio europeo

18'Florian Wirtz es el que más intenta

Y busca un balón que resquebraje la defensiva de hasta 7 elementos

15'Paraguay se refuerza

Conforme pasan los minutos, el conjunto de Conmebol logra que el marcador se mantenga sin movimiento

12'Juan José Cáceres se tiende en el césped

Tras un ligero contacto con el brazo de Florian Wirtz

10'Alemania mantiene el dominio

Y recarga sus ataques por la banda de la izquierda en busca de un espacio en la zaga sudamericana

7'Nuevo intento de larga distancia

Ahora desde la pierna derecha de Kai Havertz

5'Alemania responde

Deniz Undav toca la puerta del arco guaraní sin peligro para el arquero Orlando Gill

3'Se detiene el partido

Mientras Gustavo Gómez recibe atención médica

1'¡¡¡Paraguay se acerca!!!

Junior Alonso no logra conectar de buena forma y Alemania se salva del primer tanto

0'¡¡¡Cooooooooomienza el partido!!!

Alemania y Paraguay mueven el balón desde el Boston Stadium

-Toman sus puestos en la cancha

Los 22 protagonistas listos para el inicio del tercer partido de 16avos de Final

-Se entonan los Himnos Nacionales

Comenzando por el de Alemania

-Paraguay salta a la cancha de Boston con este XI

Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos

-Esta es la alineación de Alemania para el compromiso

Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Leroy Sané, Felix Nmecha, Kai Havertz y Deniz Undav

-Tercer calificado a Octavos

Alemania o Paraguay buscarán unirse a Canadá y Brasil entre los calificados a la siguiente ronda del Mundial 2026

-El árbitro del compromiso

Jalal Jayed de Marruecos, será quien imparta justicia en el terreno de juego

-Partido 74 del Mundial 2026

Duelo en el que se enfrentará el 1E (Alemania) Vs el 3D (Paraguay)

-¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Alemania y Paraguay se enfrentan desde el Boston Stadium por los 16avos de Final en el Mundial 2026

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