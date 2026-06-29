Alemania Vs Paraguay EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Que Kai Havertz no logra controlar de frente al arco de Paraguay

Orlando Gill ya había salido de manera incorrecta y Leroy Sané estaba por aprovechar el error

Desde la cancha del Boston Stadium

Se reanudan las acciones

26' Se reanudan las acciones

Banderas de Alemania y Paraguay sobre la cancha del Boston Stadium.

Banderas de Alemania y Paraguay sobre la cancha del Boston Stadium. Reuters

Alemania y Paraguay se marchan sin goles tras los primeros minutos del compromiso

A base de fuerza, Paraguay intenta quitarse el asedio europeo

Y busca un balón que resquebraje la defensiva de hasta 7 elementos

Florian Wirtz es el que más intenta

18' Florian Wirtz es el que más intenta

Conforme pasan los minutos, el conjunto de Conmebol logra que el marcador se mantenga sin movimiento

Tras un ligero contacto con el brazo de Florian Wirtz

Juan José Cáceres se tiende en el césped

12' Juan José Cáceres se tiende en el césped

Y recarga sus ataques por la banda de la izquierda en busca de un espacio en la zaga sudamericana

Ahora desde la pierna derecha de Kai Havertz

Deniz Undav toca la puerta del arco guaraní sin peligro para el arquero Orlando Gill

Se detiene el partido

3' Se detiene el partido

Junior Alonso no logra conectar de buena forma y Alemania se salva del primer tanto

Alemania y Paraguay mueven el balón desde el Boston Stadium

Los 22 protagonistas listos para el inicio del tercer partido de 16avos de Final

Toman sus puestos en la cancha

- Toman sus puestos en la cancha

Comenzando por el de Alemania

Se entonan los Himnos Nacionales

- Se entonan los Himnos Nacionales

Paraguay salta a la cancha de Boston con este XI

- Paraguay salta a la cancha de Boston con este XI

Esta es la alineación de Alemania para el compromiso

- Esta es la alineación de Alemania para el compromiso

Alemania o Paraguay buscarán unirse a Canadá y Brasil entre los calificados a la siguiente ronda del Mundial 2026

- Tercer calificado a Octavos

Jalal Jayed de Marruecos, será quien imparta justicia en el terreno de juego

El árbitro del compromiso

- El árbitro del compromiso

Duelo en el que se enfrentará el 1E (Alemania) Vs el 3D (Paraguay)

- Partido 74 del Mundial 2026

- ¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!