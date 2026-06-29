Alemania Vs Paraguay EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026
Alemania y Paraguay protagonizan el tercer partido de los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue cada una de las acciones completamente EN VIVO
Que Kai Havertz no logra controlar de frente al arco de Paraguay
Orlando Gill ya había salido de manera incorrecta y Leroy Sané estaba por aprovechar el error
Desde la cancha del Boston Stadium
Alemania y Paraguay se marchan sin goles tras los primeros minutos del compromiso
A base de fuerza, Paraguay intenta quitarse el asedio europeo
Y busca un balón que resquebraje la defensiva de hasta 7 elementos
Conforme pasan los minutos, el conjunto de Conmebol logra que el marcador se mantenga sin movimiento
Tras un ligero contacto con el brazo de Florian Wirtz
Y recarga sus ataques por la banda de la izquierda en busca de un espacio en la zaga sudamericana
Ahora desde la pierna derecha de Kai Havertz
Deniz Undav toca la puerta del arco guaraní sin peligro para el arquero Orlando Gill
Mientras Gustavo Gómez recibe atención médica
Junior Alonso no logra conectar de buena forma y Alemania se salva del primer tanto
Alemania y Paraguay mueven el balón desde el Boston Stadium
Los 22 protagonistas listos para el inicio del tercer partido de 16avos de Final
Comenzando por el de Alemania
Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos
Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Leroy Sané, Felix Nmecha, Kai Havertz y Deniz Undav
Jalal Jayed de Marruecos, será quien imparta justicia en el terreno de juego
Duelo en el que se enfrentará el 1E (Alemania) Vs el 3D (Paraguay)
Alemania y Paraguay se enfrentan desde el Boston Stadium por los 16avos de Final en el Mundial 2026