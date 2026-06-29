Países Bajos vs Marruecos EN VIVO, 16vos de final del Mundial 2026
Detalles, imágenes y cómo cayeron los goles del partido entre Países Bajos y Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey
Solo y frente al arco, pero Saibiri no pudo rematar
Doble barrida sobre jugadores de Marruecos y el remate de Ounahi pasó por encima del arco
Se agregan seis minutos
El arquero de Marruecos no se quiso quedar atrás y realizó un atajadón para desviar el potente remate de Van Den Ven
Se detiene el partido. Van Hecke está sangrando y entran las asistencias médicas. El jugador chocó con la pierna de un defensor
Los Países Bajos le bajan el ritmo al partido y se llevan chiflidos de los aficionados
Azzedine Ounahi se salvó de ser amonestado tras impactar el rostro de Jan Paul Van Hecke
Remate de Hakimi que otra vez desvió a una mano
Remate de cabeza de Ayyoub Bouaddi qye desvió el arquero a una mano
Pase filtrado para Crysencio Summerville, quien cedió el balón, pero la defensa se reivindicó y mandó a tiro de esquina, aunque se marcó fuera de juego
Se escucha el grito de "¡México, México, México!"
Marruecos no quiere sorpresas y dos jugadores fueron a barrerse para recuperar el balón
La selección de Países Bajos se volcó en apoyo del delantero Cody Gakpo después de que él y su pareja perdieron a su hijo antes de nacer
Servicio de Hakimi que va muy fuerte y se perdió la oportunidad de peligro
- ¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!!
Se realiza la Ceremonia de los Himnos Nacionales
En el Grupo F, Países Bajos arrancó con dudas con un reparto de puntos ante Japón (2-2), pero fue ganando confianza a medida que avanzó el torneo. Goleó 5-1 a Suecia con dobletes de Cody Gakpo y de Brian Brobbey y un tanto de Crysencio Summerville. Cerró con victoria ante Túnez
Países Bajos y Marruecos se presentan como invictos en el Estadio Monterrey
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Países Bajos y Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026!