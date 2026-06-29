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Países Bajos vs Marruecos EN VIVO, 16vos de final del Mundial 2026

Detalles, imágenes y cómo cayeron los goles del partido entre Países Bajos y Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

Por: Arturo López

Países Bajos 0-0 Marruecos, 16avos del Mundial 2026
Países Bajos 0-0 Marruecos, 16avos del Mundial 2026
Países Bajos vs Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026
Países Bajos
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Marruecos
Países Bajos vs Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026
DESCANSO
Yassine Bounou realizó este atajadón en el primer tiempo del Países Bajos - Marruecos del Mundial 2026
Yassine Bounou realizó este atajadón en el primer tiempo del Países Bajos - Marruecos del Mundial 2026Reuters
45+6'¡¡¡SE TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!!!
45+5'¡¡¡SE SALVÓ PAÍSES BAJOS!!!

Solo y frente al arco, pero Saibiri no pudo rematar 

90+2'¡¡¡SUSTO PARA PAISES BAJOS!!!

Doble barrida sobre jugadores de Marruecos y el remate de Ounahi pasó por encima del arco

45'

Se agregan seis minutos

43'¡¡¡QUÉ ATAJADA DE BOUNOU!!! 

El arquero de Marruecos no se quiso quedar atrás y realizó un atajadón para desviar el potente remate de Van Den Ven

37'

Se detiene el partido. Van Hecke está sangrando y entran las asistencias médicas. El jugador chocó con la pierna de un defensor

Virgil van Dijk le reclamó a Azzedine Ounahi la entrada que hizo
Virgil van Dijk le reclamó a Azzedine Ounahi la entrada que hizoReuters
32'

Los Países Bajos le bajan el ritmo al partido y se llevan chiflidos de los aficionados

27'¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!

Azzedine Ounahi se salvó de ser amonestado tras impactar el rostro de Jan Paul Van Hecke 

Bart Verbruggen es la figura del momento con dos grandes atajadas en el Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026
Bart Verbruggen es la figura del momento con dos grandes atajadas en el Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026Reuters
20'¡¡¡OTRA VEZ VERBRUGGEN!!!

Remate de Hakimi que otra vez desvió a una mano

19'¡¡¡QUÉ ATAJADA DE BART VERBRUGGEN!!! 

Remate de cabeza de Ayyoub Bouaddi qye desvió el arquero a una mano

16'¡¡¡CERCA PAÍSES BAJOS!!!

Pase filtrado para Crysencio Summerville, quien cedió el balón, pero la defensa se reivindicó y mandó a tiro de esquina, aunque se marcó fuera de juego

10'

Se escucha el grito de "¡México, México, México!"

7'

Marruecos no quiere sorpresas y dos jugadores fueron a barrerse para recuperar el balón

6'

La selección de Países Bajos se volcó en apoyo del delantero Cody Gakpo después de que él y su pareja perdieron a su hijo antes de nacer

4'

Servicio de Hakimi que va muy fuerte y se perdió la oportunidad de peligro

  • ¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!!

Se realiza la Ceremonia de los Himnos Nacionales

En el Grupo F, Países Bajos arrancó con dudas con un reparto de puntos ante Japón (2-2), pero fue ganando confianza a medida que avanzó el torneo. Goleó 5-1 a Suecia con dobletes de Cody Gakpo y de Brian Brobbey y un tanto de Crysencio Summerville. Cerró con victoria ante Túnez

Países Bajos y Marruecos se presentan como invictos en el Estadio Monterrey

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Países Bajos y Marruecos, 16vos de final del Mundial 2026!

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