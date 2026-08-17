Danilo Palomino, el ‘Ryu de Guayaquil’: quién era y qué se sabe sobre su muerte

Danilo Palomino murió a los 38 años. El fallecimiento del famoso, mejor conocido como ‘Gordito Sushi’ o el ‘Ryu de Guayaquil’, causó conmoción entre seguidores y miembros de las comunidades ecuatorianas de anime, videojuegos, cosplay y cultura popular.

La noticia de su muerte fue difundida por personas de su entorno. Según los reportes locales, su deceso se habría dado al interior de su domicilio en Guayaquil.

¿De qué murió Danilo Palomino?

Danilo Palomino, el ‘Ryu de Guayaquil’. Especial

Danilo Palomino murió tras sufrir un accidente doméstico en su casa, aunque es lo único que se reveló hasta ahora, pues no se saben las circunstancias exactas.

Comunidades de cosplayers hicieron eco de su fallecimiento y señalaron que los detalles sobre el presunto accidente corresponden exclusivamente a sus familiares.

En tanto, amiga del famoso reveló que había hablado con él dos días antes de su muerte y le había contado que se estaba recuperando de una enfermedad.

De acuerdo con ‘El Universo’, la mañana del domingo algunos vecinos dijeron haberlo visto junto a su padre, Julio Palomino, caminando con vendas en la cabeza y manchas de sangre. También observaron golpes en el rostro.

Según la información entregada por la familia, Danilo falleció en su vivienda tras un resbalón. Posteriormente, fue encontrado sin vida por su tía María Celeste Sánchez y su madre.

¿Quién era Danilo Palomino, el ‘Ryu de Guayaquil’?

Conocido en internet como ‘Gordito Sushi’, famoso en Ecuador, alcanzó gran popularidad en redes sociales hace aproximadamente 15 años, gracias a un video grabado durante un evento de anime. En las imágenes, Danilo hablaba sobre Street Fighter y realizaba algunos movimientos de artes marciales, lo que rápidamente llevó a los usuarios a compararlo con ‘Ryu’, uno de los personajes más reconocidos de la saga.

A partir de ese momento, su popularidad creció y el apodo ‘Gordito Sushi’ terminó convirtiéndose en parte de su identidad en internet. Con el paso de los años, participó en diferentes eventos relacionados con el anime, los videojuegos y la cultura otaku, además de aparecer en videos y algunas campañas publicitarias. Su impacto fue tal que, en 2017, incluso ingresó al Libro Guinness de los Récords por la repercusión que alcanzó su famoso video viral.

Danilo también fue conocido como ‘el Ryu de Guayaquil’ y encontró en el anime, el cosplay y los videojuegos una manera de expresarse y sentirse identificado con una comunidad. Tras su muerte, también se destacó la importancia que tuvo su madre, Rosa, en su vida. De acuerdo con la información difundida, Danilo era muy cercano a ella y buscó aprovechar la popularidad que había conseguido en internet para apoyar a su familia.

Le decían ‘Gordito Sushi’ por el apodo que comenzó a utilizar en internet cuando se hizo conocido por sus videos relacionados con el anime y los videojuegos. El sobrenombre hacía referencia, de manera humorística, a su complexión física y a su vínculo con la cultura japonesa.

¿Tenía discapacidad?

Danilo Palomino tenía una discapacidad intelectual, un aspecto de su vida que no siempre fue conocido por las personas que llegaron a identificarlo por su famoso personaje de “Gordito Sushi”. La información fue dada a conocer por medios ecuatorianos que entrevistaron a su familia y hablaron sobre su historia personal.

En 2019, El Telégrafo informó que Danilo había nacido con discapacidad intelectual y que, según contó su madre, Rosa Sánchez, la familia conocía su condición desde que él tenía cinco años. Aunque tuvo algunas dificultades para continuar con sus estudios, con el respaldo de sus seres queridos consiguió desenvolverse de manera bastante independiente. Por ejemplo, aprendió a utilizar por sí mismo el transporte público y participaba en convenciones, además de practicar artes marciales y crossfit.

Otros medios ecuatorianos también señalaron que su madre había hablado de un diagnóstico de hiperactividad y de un coeficiente intelectual de 50.

Durante mucho tiempo, muchas de las personas que conocieron a Danilo por internet probablemente no sabían que tenía una discapacidad. Para él, el anime, los videojuegos y el cosplay eran mucho más que una afición: formaban parte de un mundo en el que podía expresarse, convivir con otras personas y sentirse a gusto. Su familia también tuvo un papel fundamental para que pudiera desarrollar esa independencia y disfrutar de las actividades que más le apasionaban.

Mamá del cosplayer de luto

En una entrevista difundida por ‘El Universo’, Rosa Sánchez, la madre de Danilo Palomino, lo describió como un muchacho alegre, educado y cariñoso, cuya ausencia, dijo, será difícil de aceptar.

Era un hijo dulce, muy educado. Lo quería mucho y será difícil que me olvide de él. En todo momento le pido al Señor que lo cubra con su gracia”, expresó Sánchez.

De acuerdo con su madre, antes de salir, el cosplayer solía buscarla para incluirla en sus planes.

Llegaba y me decía: ‘Vístase, mami, que la voy a llevar a un evento y después nos vamos a comer helado para que se distraiga’. Me hacía alegrar, él actuaba y me hacía sentir bien, pero ya no estoy alegre, estoy triste. Ya no lo volveré a ver más”, contó.

Piden donaciones para gastos funerarios

En medio del dolor por su partida, allegados a Palomino solicitan ayuda económica para cubrir los gastos de los trámites funerarios. La familia atraviesa además una situación complicada: su padre no cuenta actualmente con un trabajo fijo y su madre tendría problemas de salud.

Por lo anterior, personas cercanas a Danilo están recibiendo donaciones para afrontar los gastos derivados de su fallecimiento y brindar apoyo a sus padres en este momento.