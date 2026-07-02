Suiza liquida a Argelia: Embolo y Ndoye sellan pase histórico a octavos y esperan por Colombia o Ghana

Vancouver cerró la jornada con un partido que se decidió más por eficacia que por dominio. Suiza, sin necesidad de controlar la posesión, fue letal en los momentos clave y derrotó 2-0 a una Argelia que tuvo el balón, pero no el impacto.

El golpe llegó temprano. Al minuto 10, una acción individual de Johan Manzambi rompió la estructura defensiva argelina. El joven suizo atacó el costado izquierdo, ganó metros con facilidad y puso un centro preciso al área chica. Ahí apareció Breel Embolo, que definió a corta distancia para el 1-0.

Argelia intentó reaccionar con posesión y presencia territorial, pero su volumen de juego no se tradujo en peligro real. Incluso cuando logró aproximarse, le faltó precisión en el último toque. La ocasión más clara llegó antes del descanso, pero el remate de Riyad Mahrez terminó en las manos del portero.

Sacuden al iniciar el segundo tiempo

El segundo golpe fue inmediato tras el descanso. Apenas 47 segundos del complemento bastaron para que Suiza ampliara la ventaja. Otra vez apareció la desorganización defensiva argelina con errores en la salida, dudas en el despeje y Dan Ndoye atento para castigar con una definición rápida y contundente.

El 2-0 cambió el ritmo del partido. Argelia monopolizó la posesión, pero se encontró con una defensa suiza ordenada y con un Gregor Kobel casi sin exigencias. El equipo africano nunca logró romper el bloque ni generar situaciones claras de gol.

Con el paso de los minutos, Suiza se replegó con inteligencia y administró la ventaja sin sobresaltos. El plan fue simple al resistir con táctica, transiciones rápidas y máxima eficacia en las pocas oportunidades que tuvo.

El pitazo final confirmó la clasificación suiza a los octavos de final, donde enfrentará a Colombia o Ghana. Para Argelia, en cambio, se repite un patrón incómodo: la posesión no alcanza cuando falta profundidad en el área rival.

Suiza se recuperó de un comienzo flojo, con un empate 1-1 contra Qatar, al vencer a Bosnia-Herzegovina y Canadá para liderar el Grupo B con tres puntos de ventaja.

Suiza ha sido eliminada en siete eliminatorias consecutivas a lo largo de 88 años.

Vancouver fue el escenario de un partido que se definió en dos momentos puntuales. Dos ataques, dos goles, y una sentencia. Suiza avanza.