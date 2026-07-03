FIFA confirma el horario de México vs Inglaterra; el partido de octavos se jugará a las 18:00 horas

Después de varios horas de especulación sobre un posible cambio de horario por las condiciones climáticas, la FIFA mantuvo la programación original del partido entre la Selección de México e Inglaterra. El encuentro de los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este domingo a las 18:00 horas, como estaba previsto desde que quedó definido el calendario.

La posibilidad de modificar el horario cobró fuerza en la mañana de este viernes luego de que reportes de comentaristas de televisión adelantaron la posibilidad de la reprogramación debido a las alertas de tormentas eléctricas que podrían retrasar el silbatazo inicia-

Sin embargo, a menos de 48 horas del compromiso, la FIFA decidió mantener el plan original y confirmó que el choque entre mexicanos e ingleses comenzará a las 18:00 horas, descartando cualquier ajuste de última hora.

La decisión también brinda certeza a ambas selecciones para completar su preparación. Inglaterra ya se encuentra en ruta hacia la Ciudad de México para afrontar el compromiso y establecerá su cuartel general en Santa Fe. El equipo inglés tiene previsto realizar este sábado su primer entrenamiento en las instalaciones de Cantera, la casa de entrenamiento de Club Universidad Nacional.

México, por su parte, continuará con su preparación habitual para un partido que ha despertado enorme expectativa. El ganador avanzará al partido de cuartos de final en Miami.

El horario fue uno de los temas más comentados durante este día debido a las condiciones ambientales y a la posibilidad reglamentaria de que la FIFA interviniera. El cambio también buscaba mayores audiencias en Inglaterra y el resto de Europa donde el partido comenzará de madrugada.

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