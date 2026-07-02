España vs Austria EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026
Detalles, imágenes y descripción de los goles del España vs Austria, 16avos de Final del Mundial 2026
España
00
Austria
1er. tiempo
3'AUSTRIA LE JUEGA DE TÚ A TÚ
Los austriacos sorprenden, llegan por las bandas y tienen mayor posesión del balón
1'¡¡¡SUSTO PARA AUSTRIA!!!
Lamine Yamal robó el balón en su área y se armó la contra, que él mismo finalizó con un disparo que fue atajado por Alexander Schlager
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
Se realiza la Ceremonia de los Himnos Nacionales
El inolvidable 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo es el día que supone la última ocasión en la que España superó un partido eliminatorio en un Mundial
España ansía rozar su mejor versión en el duelo de dieciseisavos ante Austria y avanzar en un cruce mundialista por primera vez desde 2010
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Austria, 16avos de final del Mundial 2026!