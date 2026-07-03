Argentina 1-0 Cabo Verde EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026
Argentina busca dar un nuevo paso hacia el bicampeonato ante un Cabo Verde que intentará dar la máxima sorpresa en el Mundial 2026; sigue los detalles EN VIVO
Cabo Verde es el encargado de poner en juego el balón
Argentina se marcha en ventaja al descanso; a 45 minutos de ser el rival de Egipto en Octavos de Final
Baja desde la tribuna del HardRock Stadium
La primera parte está por concluir en el penúltimo partido de 16avos de Final
El arquero de Cabo Verde evita el 2-0 desde los pies de Enzo Fernández
Con la intención de marcharse al descanso con la ventaja en el marcador
La tormenta eléctrica podría ser factor de cara al segundo tiempo
En la reacción de Cabo Verde ante el 1-0 de la 'Albiceleste'
Intenta por Cabo Verde, que no se da por vencido en la eliminatoria
Lionel Messi pide a De Paul que mantenga más la posesión
Lionel Messi baja el balón dentro del área y define sobre Vozinha para marcar su gol 20 en Copas del Mundo
Con Argentina manteniendo el balón en los pies
Primera pausa de hidratación en la cancha de Miami
Cabo Verde no deja que Argentina domine a placer
Y Lionel Messi no logra rematar al arco ante una gran salida de Vozinha
Quedándose con el intento del '10' de Argentina
Lionel Messi toma el esférico y prepara la pierna izquierda
Que se marcha cruzado del arco defendido por Vozinha
Y Cabo Verde presiona en cada una de las aproximaciones del que terminó líder del Grupo J
Vozinha burla a Lautaro Martínez y sale jugando con toda tranquilidad
Con descolgadas que sorprenden a la zaga sudamericana
Que no logra ser rematado por Nuno da Costa
Y la afición apoya al actual campeón del mundo. Cabo Verde resiste
Argentina y Cabo Verde buscan su boleto rumbo a los Octavos de Final en 90 minutos... 120 en caso de que haya empate, o tanda de penales si prevalece la igualdad
Para el protocolo de los Himnos Nacionales, arrancando por el de Argentina
Se podría retrasar el inicio del partido; los jugadores se mantienen calentando en el terreno de juego
Vozinha, Diney, Roberto Lopes, Sidny Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes y Nuno da Costa
Dibu Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez
El ganador de este compromiso se medirá a los Faraones en la siguiente etapa del Mundial 2026
Como Cuarto Árbitra para el compromiso; Drew Fischer (Canadá) será el Central
Argentina y Cabo Verde se enfrentan en Miami durante los 16avos de Final del Mundial 2026