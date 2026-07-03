Argentina 1-0 Cabo Verde EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Cabo Verde es el encargado de poner en juego el balón

Argentina se marcha en ventaja al descanso; a 45 minutos de ser el rival de Egipto en Octavos de Final

Baja desde la tribuna del HardRock Stadium

La primera parte está por concluir en el penúltimo partido de 16avos de Final

El arquero de Cabo Verde evita el 2-0 desde los pies de Enzo Fernández

Con la intención de marcharse al descanso con la ventaja en el marcador

Argentina toma con calma los últimos minutos

43' Argentina toma con calma los últimos minutos

La tormenta eléctrica podría ser factor de cara al segundo tiempo

Comienza a llover en Miami

40' Comienza a llover en Miami

En la reacción de Cabo Verde ante el 1-0 de la 'Albiceleste'

Steven Moreira manda su intento por arriba

37' Steven Moreira manda su intento por arriba

Intenta por Cabo Verde, que no se da por vencido en la eliminatoria

Ryan Mendes por la derecha

34' Ryan Mendes por la derecha

Lionel Messi pide a De Paul que mantenga más la posesión

Lionel Messi baja el balón dentro del área y define sobre Vozinha para marcar su gol 20 en Copas del Mundo

Con Argentina manteniendo el balón en los pies

Se reanudan las acciones

27' Se reanudan las acciones

Primera pausa de hidratación en la cancha de Miami

Se detiene el compromiso

24' Se detiene el compromiso

Cabo Verde no deja que Argentina domine a placer

Nuevo intento que se marcha

21' Nuevo intento que se marcha

Y Lionel Messi no logra rematar al arco ante una gran salida de Vozinha

Quedándose con el intento del '10' de Argentina

Vozinha toma el esférico sin problema

17' Vozinha toma el esférico sin problema

Lionel Messi toma el esférico y prepara la pierna izquierda

Tiiiiiiro libre en favor de Argentina

16' Tiiiiiiro libre en favor de Argentina

Que se marcha cruzado del arco defendido por Vozinha

Y Cabo Verde presiona en cada una de las aproximaciones del que terminó líder del Grupo J

Argentina no encuentra los espacios

11' Argentina no encuentra los espacios

Vozinha burla a Lautaro Martínez y sale jugando con toda tranquilidad

Con descolgadas que sorprenden a la zaga sudamericana

Que no logra ser rematado por Nuno da Costa

Ceeeeentro al área de Argentina

4' Ceeeeentro al área de Argentina

Y la afición apoya al actual campeón del mundo. Cabo Verde resiste

Argentina presiona desde el inicio

2' Argentina presiona desde el inicio

Argentina y Cabo Verde se miden en el terreno de juego de Miami por loa 16avos de Final en el Mundial 2026.

Argentina y Cabo Verde se miden en el terreno de juego de Miami por loa 16avos de Final en el Mundial 2026. Reuters

Argentina y Cabo Verde buscan su boleto rumbo a los Octavos de Final en 90 minutos... 120 en caso de que haya empate, o tanda de penales si prevalece la igualdad

Para el protocolo de los Himnos Nacionales, arrancando por el de Argentina

Saaaaaaltan a la cancha los futbolistas

- Saaaaaaltan a la cancha los futbolistas

Se podría retrasar el inicio del partido; los jugadores se mantienen calentando en el terreno de juego

- Riesgo de tormenta eléctrica

Este es el XI de Cabo Verde

- Este es el XI de Cabo Verde

Dibu Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez

Así salta Argentina a la cancha

- Así salta Argentina a la cancha

El ganador de este compromiso se medirá a los Faraones en la siguiente etapa del Mundial 2026

Egipto espera en Octavos de Final

- Egipto espera en Octavos de Final

Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez son parte del Argentina Vs Cabo Verde del Mundial 2026.

Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez son parte del Argentina Vs Cabo Verde del Mundial 2026. Mexsport

Como Cuarto Árbitra para el compromiso; Drew Fischer (Canadá) será el Central

- ¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!