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Argentina 1-0 Cabo Verde EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Argentina busca dar un nuevo paso hacia el bicampeonato ante un Cabo Verde que intentará dar la máxima sorpresa en el Mundial 2026; sigue los detalles EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Argentina y Cabo Verde se enfrentan en los 16avos de Final del Mundial 2026.
Argentina y Cabo Verde se enfrentan en los 16avos de Final del Mundial 2026.Reuters
Escudo de la Selección de Argentina para el Mundial 2026.
ARGENTINA
10
CABO VERDE
Escudo de Cabo Verde para el Mundial 2026.
SEGUNDO TIEMPO
46'¡¡¡Comienza la parte complementaria!!!

Cabo Verde es el encargado de poner en juego el balón

MT¡¡¡Termiiiiina el primer tiempo!!!

Argentina se marcha en ventaja al descanso; a 45 minutos de ser el rival de Egipto en Octavos de Final 

45+2'"Muchachos"

Baja desde la tribuna del HardRock Stadium

45'Se añaden 4 minutos

La primera parte está por concluir en el penúltimo partido de 16avos de Final

44'¡¡¡Vozinhaaaaaa!!!

El arquero de Cabo Verde evita el 2-0 desde los pies de Enzo Fernández

43'Argentina toma con calma los últimos minutos

Con la intención de marcharse al descanso con la ventaja en el marcador

40'Comienza a llover en Miami

La tormenta eléctrica podría ser factor de cara al segundo tiempo

37'Steven Moreira manda su intento por arriba

En la reacción de Cabo Verde ante el 1-0 de la 'Albiceleste'

34'Ryan Mendes por la derecha

Intenta por Cabo Verde, que no se da por vencido en la eliminatoria

31'Argentina pide calma

Lionel Messi pide a De Paul que mantenga más la posesión

28'GOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOO DE ARGENTINAAAAAAA

Lionel Messi baja el balón dentro del área y define sobre Vozinha para marcar su gol 20 en Copas del Mundo

27'Se reanudan las acciones

Con Argentina manteniendo el balón en los pies

24'Se detiene el compromiso

Primera pausa de hidratación en la cancha de Miami

21'Nuevo intento que se marcha

Cabo Verde no deja que Argentina domine a placer

18'Nahuel Molina gana la espalda

Y Lionel Messi no logra rematar al arco ante una gran salida de Vozinha

17'Vozinha toma el esférico sin problema

Quedándose con el intento del '10' de Argentina

16'Tiiiiiiro libre en favor de Argentina

Lionel Messi toma el esférico y prepara la pierna izquierda

14'Zurdaaaaaazo de Messi

Que se marcha cruzado del arco defendido por Vozinha

11'Argentina no encuentra los espacios

Y Cabo Verde presiona en cada una de las aproximaciones del que terminó líder del Grupo J

8'Oleeeeeee

Vozinha burla a Lautaro Martínez y sale jugando con toda tranquilidad

6'Cabo Verde toca la puerta

Con descolgadas que sorprenden a la zaga sudamericana

4'Ceeeeentro al área de Argentina

Que no logra ser rematado por Nuno da Costa

2'Argentina presiona desde el inicio

Y la afición apoya al actual campeón del mundo. Cabo Verde resiste

0'¡¡¡Cooooomienza el partidooooo!!!

Argentina y Cabo Verde buscan su boleto rumbo a los Octavos de Final en 90 minutos... 120 en caso de que haya empate, o tanda de penales si prevalece la igualdad

Argentina y Cabo Verde se miden en el terreno de juego de Miami por loa 16avos de Final en el Mundial 2026.
Argentina y Cabo Verde se miden en el terreno de juego de Miami por loa 16avos de Final en el Mundial 2026.Reuters
-Saaaaaaltan a la cancha los futbolistas

Para el protocolo de los Himnos Nacionales, arrancando por el de Argentina

-Riesgo de tormenta eléctrica

Se podría retrasar el inicio del partido; los jugadores se mantienen calentando en el terreno de juego

-Este es el XI de Cabo Verde

Vozinha, Diney, Roberto Lopes, Sidny Lopes, Steven Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes y Nuno da Costa

-Así salta Argentina a la cancha

Dibu Martínez, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez

-Egipto espera en Octavos de Final

El ganador de este compromiso se medirá a los Faraones en la siguiente etapa del Mundial 2026

-Katia Itzel García presente

Como Cuarto Árbitra para el compromiso; Drew Fischer (Canadá) será el Central

Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez son parte del Argentina Vs Cabo Verde del Mundial 2026.
Katia Itzel García y Sandra Elizabeth Ramírez son parte del Argentina Vs Cabo Verde del Mundial 2026.Mexsport
-¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Argentina y Cabo Verde se enfrentan en Miami durante los 16avos de Final del Mundial 2026

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