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Estados Unidos Vs Bosnia EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia se enfrentan en los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue todos los detalles del compromiso a celebrarse en San Francisco

Por: Bernardo Ferreira

Estados Unidos y Bosnia definirán al rival de Bélgica para los Octavos de Final en el Mundial 2026.
Estados Unidos y Bosnia definirán al rival de Bélgica para los Octavos de Final en el Mundial 2026.Reuters
Logo de Estados Unidos en el Mundial 2026.
ESTADOS UNIDOS
00
BOSNIA
Escudo Bosnia durante el Mundial 2026.
PRIMER TIEMPO
31'GOOOOO..... anulado a Estados Unidos

Folarin Balogun había aprovechado el error defensivo de Bosnia para marcar un tanto en fuera de juego

28'Folarin Balogun cae en el área

Y exige penal en favor de Estados Unidos; el brasileño Raphael Claus deja seguir el compromiso

25'Se reanudan las acciones

Bosnia es el primero en tener el balón en sus pies

22'Pausa de hidratación

Ante un conjunto de las Barras y las Estrellas que se mantiene proponiendo sobre el arco de Bosnia

18'Nikola Vasilj recibe atención médica

Tras el duro choque ante el mediocampista estadounidense que llegó al área; podrá continuar en el compromiso

17'¡¡¡Estados Unidos se pierde el primero!!!

Nikola Vasilj rechaza y el rebote le queda a Antonee Robinson, quien no pudo darle dirección al esférico

14'Remate de Folarin Balogun

Que se marcha por un costado del arco protegido por Nikola Vasilj

13'Los locales retoman la posesión

En busca de un hueco sobre la zaga europea

10'¡¡¡Caaaasi gol olímpico!!!

Matt Freese rechaza sobre la línea de gol ante el embate inesperado de Kerim Alajbegović

9'Malik Tillman llega a línea de fondo

Y se le escapa el balón ante la marca de Tarik Muharemović

6'Estados Unidos propone

Y toma las riendas del compromiso en el que son amplios favoritos

3'Dispaaaaaro de Pulisic

Tras quitarse la marca de 2 rivales; consigue tiro de esquina desde la punta de la izquierda

1'Tiro de esquina con peligro

Que Estados Unidos logra despejar de buena forma

0'¡¡¡Coooooomienza el partido!!!

El balón comienza a rodar desde la cancha de San Francisco

-Se entonan los Himnos

Arrancando por el de Bosnia

-Así sale Bosnia en busca de dar la sorpresa

Nikola Vasilj, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Armin Gigović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirovic y Edin Džeko

-Alineación confirmada de Estados Unidos

Matt Freese, Sergiño Dest, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun

-El partido se celebrará en San Francisco

Estadio con capacidad para 68,827 espectadores y en donde el brasileño Raphael Claus será el árbitro central

-Polémica en la previa

Tras lo mencionado por una reportera sobre Bosnia; posteriormente ofreció disculpas

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Estados Unidos y Bosnia buscan su sitio en los Octavos de Final, instancia en la que Bélgica espera pacientemente

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