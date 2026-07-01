Estados Unidos Vs Bosnia EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026
Estados Unidos y Bosnia se enfrentan en los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue todos los detalles del compromiso a celebrarse en San Francisco
Folarin Balogun había aprovechado el error defensivo de Bosnia para marcar un tanto en fuera de juego
Y exige penal en favor de Estados Unidos; el brasileño Raphael Claus deja seguir el compromiso
Bosnia es el primero en tener el balón en sus pies
Ante un conjunto de las Barras y las Estrellas que se mantiene proponiendo sobre el arco de Bosnia
Tras el duro choque ante el mediocampista estadounidense que llegó al área; podrá continuar en el compromiso
Nikola Vasilj rechaza y el rebote le queda a Antonee Robinson, quien no pudo darle dirección al esférico
Que se marcha por un costado del arco protegido por Nikola Vasilj
En busca de un hueco sobre la zaga europea
Matt Freese rechaza sobre la línea de gol ante el embate inesperado de Kerim Alajbegović
Y se le escapa el balón ante la marca de Tarik Muharemović
Y toma las riendas del compromiso en el que son amplios favoritos
Tras quitarse la marca de 2 rivales; consigue tiro de esquina desde la punta de la izquierda
Que Estados Unidos logra despejar de buena forma
El balón comienza a rodar desde la cancha de San Francisco
Arrancando por el de Bosnia
Nikola Vasilj, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Armin Gigović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirovic y Edin Džeko
Matt Freese, Sergiño Dest, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun
Estadio con capacidad para 68,827 espectadores y en donde el brasileño Raphael Claus será el árbitro central
Tras lo mencionado por una reportera sobre Bosnia; posteriormente ofreció disculpas
Estados Unidos y Bosnia buscan su sitio en los Octavos de Final, instancia en la que Bélgica espera pacientemente