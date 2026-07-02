Portugal vs Croacia EN VIVO: minuto a minuto, resultado y resumen del partido de dieciseisavos  del Mundial 2026

Min 0 Portugal domina la posesió

Portugal cerró la fase de grupos con una identidad clara: control del balón y circulación constante. Registró una media de 62.5% de posesión y completó 1,690 pases, su cifra más alta en un Mundial. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en volumen ofensivo alto, con solo 37 tiros y 12 a puerta, uno de sus registros más bajos recientes en la Copa del Mundo.