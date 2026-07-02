Portugal vs Croacia EN VIVO: minuto a minuto, resultado y resumen del partido de dieciseisavos del Mundial 2026
Portugal llega como ligero favorito ante Croacia en los octavos del Mundial 2026, en un duelo marcado por el control del balón luso y la solidez competitiva croata
El duelo entre Portugal y Croacia en los octavos de final del Mundial 2026 enfrenta dos estilos contrastados en un contexto de alta exigencia.
El primer tiempo se jugará hasta el minuto 49.
La afición croata se hace sentir desde el extremo sur del estadio con cánticos de “olé, olé”, empujando a su equipo en cada acción. En el otro lado, la afición portuguesa mantiene el pulso del encuentro con un baterista.
Croacia está cumpliendo con precisión su plan de partido: reducir el ritmo, cerrar espacios y llevar el encuentro hacia un escenario sin goles antes del descanso. El orden defensivo ha sido constante, con líneas juntas y pocas concesiones.
Con una victoria y dos empates en la fase de grupos, Portugal sigue invicta en el Mundial 2026. Solo en dos ocasiones en su historia ha logrado encadenar cuatro o más partidos sin derrota en una misma Copa del Mundo: en 1966, cuando alcanzó la marca de cuatro, y en 2006, cuando llegó a cinco encuentros sin caer.
Ronaldo, de 41 años, marcó dos goles en la goleada a Uzbekistán, pero no logró anotar en el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo ni en el empate sin goles contra Colombia. Se muestra participativo en la primera media hora de juego, pero no logra encontrar el espacio para su juego.
El conjunto de Martínez logra su cuarto tiro de esquina luego de una jugada de Bruno por la izquierda que es interrumpida por el arquero Livakovic.
Portugal terminó segundo en el Grupo K, tras empatar con la República Democrática del Congo y con Colombia, ganadora del grupo. En media hora de partido, se refleja la actualidad del equipo de Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo ha jugado ocho partidos de eliminatoria en la Copa del Mundo, pero nunca ha marcado en ninguno de ellos. Se le escapa un centro por izquierda y Portugal sigue sin marcar.
Se detiene momentáneamente el ritmo del partido para la pausa de hidratación. El marcador sigue sin moverse, pero la sensación en el campo es clara: Portugal ha llevado la iniciativa y ya ha conseguido una jugada de peligro que empieza a inclinar el guion del encuentro.
Vitinha se ha consolidado como el motor del equipo. El mediocampista del Paris Saint-Germain completó 270 pases en la fase de grupos, la cifra más alta registrada por un jugador portugués en esa instancia en un Mundial.
Croacia intenta bajarle el ritmo al partido a través de la posesión, moviendo el balón con paciencia, mientras Portugal acelera cada recuperación buscando a Leão como primera vía de ataque.
En partidos oficiales, la superioridad portuguesa se mantiene intacta. No conoce la derrota en los seis cruces competitivos entre ambos, con cinco triunfos y un empate.
El astro portugués lanzó un disparo de tiro libre que se estrelló en la barrera.
Portugal cuenta con variantes de alto nivel en los costados. João Félix aporta pausa y lectura entre líneas, Pedro Neto ofrece profundidad y velocidad en transición, mientras que Francisco Conceição desequilibra en el uno contra uno con explosividad y regate corto
Cristiano Ronaldo suma 10 goles en la Copa del Mundo, lo que le sitúa justo fuera del top 10 y en un empate a siete bandas por el undécimo puesto.
Bruno Fernandes llega al área y saca un disparo que ataca el arquero Dominik Livakovic
Trasladando el balón por el sector de la izquierda, el seleccionado croata se anima a ir al ataque llegando a línea de fondo.
Croacia mueve el balón y trata de imponer su ritmo
El ambiente explotó cuando el presentador pidió ruido a las dos aficiones. El estadio respondió con un clamor conjunto de Portugal y Croacia que alcanzó los 120 decibelios, un nivel propio de los momentos de máxima tensión en el Mundial.
Portugal, con una sola victoria en el Grupo K, terminó segundo detrás de Colombia. Croacia sumó seis puntos con dos triunfos y también acabó segunda en el Grupo L
Sus primeros nueve partidos (seis victorias y dos empates), pero ha caído en rendimiento recientemente al no ganar ninguno de sus últimos tres.
Se celebra la ceremonia de los himnos
En duelos de carácter oficial, Portugal mantiene una racha aún más sólida: está invicto en los seis encuentros disputados ante Croacia, con cinco victorias y un empate, confirmando su dominio en escenarios de mayor presión.
Portugal cerró la fase de grupos con una identidad clara: control del balón y circulación constante. Registró una media de 62.5% de posesión y completó 1,690 pases, su cifra más alta en un Mundial. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en volumen ofensivo alto, con solo 37 tiros y 12 a puerta, uno de sus registros más bajos recientes en la Copa del Mundo.