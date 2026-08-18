NFL regresa a Netflix: Estos son los partidos de la temporada 2026 por streaming

Netflix llevará 4 partidos de la temporada de la NFL, misma que arrancará el miércoles 9 de septiembre con el compromiso entre Seahawks y Patriots, duelo que rememorará lo sucedido en el Super Bowl que terminó conquistando Seattle; estos son los compromisos, fechas y horarios en que se transmitirán a través de la plataforma de streaming.

Una vez revelado el calendario de la NFL 2026, se determinó cuáles serán los partidos que serán transmitidos a través de Netflix:

49ers Vs Rams / jueves 10 de septiembre, 18:35 horas.

Green Bay Vs Rams / miércoles 25 de noviembre, 19:00 horas.

Green Bay Vs Chicago Bears / viernes 25 de diciembre, 12:00 horas.

Bills Vs Broncos / viernes 25 de diciembre, 15:30 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Calendario de la Semana 1 en la NFL 2026

Así es como se llevará a cabo la Semana 1 de la NFL 2026, donde cada uno de los 32 equipos intentará conseguir su boleto hacia la siguiente edición del Super Bowl, misma que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles:

Patriots Vs Seahawks / miércoles 9 de septiembre, 18:20 horas.

49ers Vs Rams / jueves 10 de septiembre, 18:35 horas.

Saints Vs Lions / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Buccaneers Vs Bengals / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Ravens Vs Colts / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Browns Vs Jaguars / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Jets Vs Titans / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Bills Vs Texans / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Falcons Vs Steelers / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Bears Vs Panthers / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Packers Vs Vikings / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Dolphins Vs Raiders / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Cardinals Vs Chargers / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Commanders Vs Eagles / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Cowboys Vs Giants / domingo 13 de septiembre, 18:20 horas.

Broncos Vs Chiefs / lunes 14 de septiembre, 18:15 horas.

Rams logró conquistar el Super Bowl en casa en 2022, proeza que solamente consiguieron junto con Tampa Bay (2021). Reuters

BFG