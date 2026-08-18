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NFL regresa a Netflix: Estos son los partidos de la temporada 2026 por streaming

Netflix transmitirá 4 partidos de la temporada regular de la NFL, misma que vivirá su partido inaugural el miércoles 9 de septiembre

Por: Bernardo Ferreira

Netflix transmitirá 4 partidos de la temporada regular de la NFL rumbo al Super Bowl de Los Ángeles 2027.
Netflix transmitirá 4 partidos de la temporada regular de la NFL rumbo al Super Bowl de Los Ángeles 2027.Reuters

Netflix llevará 4 partidos de la temporada de la NFL, misma que arrancará el miércoles 9 de septiembre con el compromiso entre Seahawks y Patriots, duelo que rememorará lo sucedido en el Super Bowl que terminó conquistando Seattle; estos son los compromisos, fechas y horarios en que se transmitirán a través de la plataforma de streaming.

Una vez revelado el calendario de la NFL 2026, se determinó cuáles serán los partidos que serán transmitidos a través de Netflix:

49ers Vs Rams / jueves 10 de septiembre, 18:35 horas.

Green Bay Vs Rams / miércoles 25 de noviembre, 19:00 horas.

Green Bay Vs Chicago Bears / viernes 25 de diciembre, 12:00 horas.

Bills Vs Broncos / viernes 25 de diciembre, 15:30 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Calendario de la Semana 1 en la NFL 2026

Así es como se llevará a cabo la Semana 1 de la NFL 2026, donde cada uno de los 32 equipos intentará conseguir su boleto hacia la siguiente edición del Super Bowl, misma que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles:

Patriots Vs Seahawks / miércoles 9 de septiembre, 18:20 horas.

49ers Vs Rams / jueves 10 de septiembre, 18:35 horas.

Saints Vs Lions / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Buccaneers Vs Bengals / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Ravens Vs Colts / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Browns Vs Jaguars / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Jets Vs Titans / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Bills Vs Texans / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Falcons Vs Steelers / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Bears Vs Panthers / domingo 13 de septiembre, 11:00 horas.

Packers Vs Vikings / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Dolphins Vs Raiders / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Cardinals Vs Chargers / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Commanders Vs Eagles / domingo 13 de septiembre, 14:25 horas.

Cowboys Vs Giants / domingo 13 de septiembre, 18:20 horas.

Broncos Vs Chiefs / lunes 14 de septiembre, 18:15 horas.

Rams logró conquistar el Super Bowl en casa en 2022, proeza que solamente consiguieron junto con Tampa Bay (2021).
Rams logró conquistar el Super Bowl en casa en 2022, proeza que solamente consiguieron junto con Tampa Bay (2021).Reuters

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