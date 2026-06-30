Costa de Marfil vs Noruega: sigue el minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con todas las acciones del partido
Costa de Marfil ha tomado la iniciativa, pero sin mucha contundencia al momento de generar peligro
Nicolás Pepé disparó dentro del área de Noruega, pero se fue muy cruzado su remate
El partido se detuvo por la primera pausa de hidratación
Noruega lo ha intentado, pero no ha podido imponer condiciones, ni ha logrado poner un balón para Haaland
Las seleccione siguen si hacerse daño
Yan Diomande lo intenta, aprovecha el espacio, pero envió su disparo fuera
El juego se centra en mediocampo. Los juagdores buscan descifrar a su rival
Arranca el juego en Dallas
Se entonan los himnos nacionales de ambas selecciones
Los integrantes de Costa de Marfil también calientan en el Estadio Dallas
Alienación de Costa de Marfil:
- Yahia Fofana
- Ghislain Konan
- Odilon Kossounou
- Guela Doué
- Emmanuel Agbadou
- Franck Kessié
- Ibrahim Sangaré
- Christ Inao Oulai
- Ange-Yoan Bonny
- Yan Diomandé
- Nicolas Pépé
Alineación de Noruega:
- Ørjan Nyland
- Kristoffer Ajer
- David Møller Wolfe
- Marcus Holmgren Pedersen
- Torbjørn Heggem
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Martin Ødegaard
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Antonio Nusa
Las selección de Noruega calienta previo a este decisivo encuentro