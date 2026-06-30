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Costa de Marfil vs Noruega: sigue el minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Sigue EN VIVO el minuto a minuto con todas las acciones del partido

Por: Édgar Berrios

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial
Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un lugar en los octavos de final del MundialImagen creada con Inteligencia Artificial
Bandera Costa de Marfil
Costa de Marfil
00
Noruega
Bandera Noruega
primer tiempo
30'

Costa de Marfil ha tomado la iniciativa, pero sin mucha contundencia al momento de generar peligro

27' 

Nicolás Pepé disparó dentro del área de Noruega, pero se fue muy cruzado su remate

23'

El partido se detuvo por la primera pausa de hidratación

18'

Noruega lo ha intentado, pero no ha podido imponer condiciones, ni ha logrado poner un balón para Haaland

12'

Las seleccione siguen si hacerse daño

8'

Yan Diomande lo intenta, aprovecha el espacio, pero envió su disparo fuera

5'

El juego se centra en mediocampo. Los juagdores buscan descifrar a su rival

0'

Arranca el juego en Dallas

10:47 Hrs

Se entonan los himnos nacionales de ambas selecciones

10:44 Hrs

Los integrantes de Costa de Marfil también calientan en el Estadio Dallas

Los integrantes de Costa de Marfil buscarán vencer a Haaland y compañía
Los integrantes de Costa de Marfil buscarán vencer a Haaland y compañíaREUTERS
10:43 Hrs

Alienación de Costa de Marfil:

  • Yahia Fofana
  • Ghislain Konan
  • Odilon Kossounou
  • Guela Doué
  • Emmanuel Agbadou
  • Franck Kessié
  • Ibrahim Sangaré
  • Christ Inao Oulai
  • Ange-Yoan Bonny
  • Yan Diomandé
  • Nicolas Pépé
10:38 Hrs

Alineación de Noruega:

  • Ørjan Nyland
  • Kristoffer Ajer
  • David Møller Wolfe
  • Marcus Holmgren Pedersen
  • Torbjørn Heggem
  • Patrick Berg
  • Sander Berge
  • Martin Ødegaard
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Antonio Nusa
10:26 Hrs

Las selección de Noruega calienta previo a este decisivo encuentro

Erling Haaland encabeza el entrenamiento de Noruega
Erling Haaland encabeza el entrenamiento de NoruegaIMAGN IMAGES via Reuters

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