Sudáfrica Vs Canadá EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026
Sudáfrica y Canadá inauguran la actividad de los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue todos los detalles EN VIVO del partido
Sudáfrica y Canadá afrontan su primer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales y abren el telón del Mundial 2026
Desde la cancha del Estadio de Los Ángeles
Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba, Jonathan David, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan
Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Khuliso Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa
El árbitro portugués Joao Pedro Silva será el encargado de impartir justicia
Mientras que Sudáfrica ganó de manera agónica el segundo sitio del Grupo B; estos fueron los resultados de ambos en la Fase de Grupos
Sudáfrica y Canadá inauguran la actividad de los 16avos de Final en el Mundial 2026