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Sudáfrica Vs Canadá EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá inauguran la actividad de los 16avos de Final en el Mundial 2026; sigue todos los detalles EN VIVO del partido

Por: Bernardo Ferreira

Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer choque de los 16avos de Final del Mundial 2026.
Sudáfrica y Canadá protagonizan el primer choque de los 16avos de Final del Mundial 2026.Reuters
Escudo Selección de Sudáfrica.
SUDÁFRICA
00
CANADÁ
Escudo de Canadá para el Mundial 2026
PRIMER TIEMPO
0'¡¡¡¡Cooooomienza el partido!!!!

Sudáfrica y Canadá afrontan su primer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales y abren el telón del Mundial 2026

-Se entonan los Himnos Nacionales

Desde la cancha del Estadio de Los Ángeles

-Esta es la alineación titular de Canadá

Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba, Jonathan David, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan

-Este es el XI de Sudáfrica

Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Khuliso Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa

-Los Ángeles será la sede de este compromiso

El árbitro portugués Joao Pedro Silva será el encargado de impartir justicia

-Canadá perdió el liderato del Grupo A

Mientras que Sudáfrica ganó de manera agónica el segundo sitio del Grupo B; estos fueron los resultados de ambos en la Fase de Grupos

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Sudáfrica y Canadá inauguran la actividad de los 16avos de Final en el Mundial 2026

Canadá y Sudáfrica, segundos lugares en el Grupo A y B, se enfrentarán en los 16avos de Final del Mundial 2026.
Canadá y Sudáfrica, segundos lugares en el Grupo A y B, se enfrentarán en los 16avos de Final del Mundial 2026.Redes sociales

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