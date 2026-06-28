Sudáfrica Vs Canadá EN VIVO: 16avos de Final, Mundial 2026

PRIMER TIEMPO

0' ¡¡¡¡Cooooomienza el partido!!!! Sudáfrica y Canadá afrontan su primer partido de eliminación directa en la historia de los Mundiales y abren el telón del Mundial 2026

- Se entonan los Himnos Nacionales Desde la cancha del Estadio de Los Ángeles

- Esta es la alineación titular de Canadá Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba, Jonathan David, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan

- Este es el XI de Sudáfrica Ronwen Williams, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Khuliso Mudau, Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa

- Los Ángeles será la sede de este compromiso El árbitro portugués Joao Pedro Silva será el encargado de impartir justicia

- Canadá perdió el liderato del Grupo A Mientras que Sudáfrica ganó de manera agónica el segundo sitio del Grupo B; estos fueron los resultados de ambos en la Fase de Grupos