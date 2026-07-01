Inglaterra vs Congo EN VIVO, 16avos de Final del Mundial 2026
Detalles, imágenes y cómo fueron los goles del partido entre Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026
Se agregan seis minutos
Harry Kane fue al suelo tras un pequeño contacto con el portero, pero el árbitro dijo que no, que un 'clavadazo'
Servicio al área que fue desviado y Yoane Wissa remató, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo
Tras una serie de rebotes, Marcus Rashford mandó un remate que rechazó un defensor en la línea final
Qué servicio puso Rice y Jude Bellingham remató de cabeza, pero el arquero Lionel Mpasi sacó el balón a una mano
Sadiki se barrió en busca del balón, pero se llevó a Spence
Por el momento, el Congo sería el rival de México en Octavos de final del Mundial
Jude se barrió con fuerza en medio campo y el árbitro no lo perdonó
Después del gol, los ingleses tienen la posesión del balón y Congo cierra líneas
Servicio al corazón del área que no rechazó la defensa, Brian Cipenga controló y mandó un derechazo raso pegado al poste derecho del arquero
Tienen la posesión del balón e Inglaterra hace presión para quitarles el balón
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
En España, Argentina, la FIFA, reaccionaron a los festejos tras el pase de México a Octavos de final del Mundial. Lee aquí la nota completa
El Estadio de Atlanta aloja el partido entre una de las candidatas a ganar el Mundial y la gran revelación africana en el torneo
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026!