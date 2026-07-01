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Inglaterra vs Congo EN VIVO, 16avos de Final del Mundial 2026

Detalles, imágenes y cómo fueron los goles del partido entre Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026

Por: Arturo López

Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026
Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026
Bandera de Inglaterra
Inglaterra
01
Congo
Bandera Congo
1er. tiempo
45'

Se agregan seis minutos

43'¡INGLATERRA RECLAMÓ PENAL!

Harry Kane fue al suelo tras un pequeño contacto con el portero, pero el árbitro dijo que no, que un 'clavadazo'

41'¡¡¡SE SALVÓ INGLATERRA; REMATE AL POSTE!!!

Servicio al área que fue desviado y Yoane Wissa remató, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo

34'¡¡¡SE SALVÓ EL CONGO EN LA LÍNEA!!!

Tras una serie de rebotes, Marcus Rashford mandó un remate que rechazó un defensor en la línea final

Así fue el atajadón de Lionel Mpasi para detener con la mano izquierda el remate de cabeza de Jude Bellingham en el Inglaterra vs Congo de los 16avos de final del Mundial 2026
Así fue el atajadón de Lionel Mpasi para detener con la mano izquierda el remate de cabeza de Jude Bellingham en el Inglaterra vs Congo de los 16avos de final del Mundial 2026Reuters
29'¡¡¡QUÉ ATAJADÓN!!!

Qué servicio puso Rice y Jude Bellingham remató de cabeza, pero el arquero Lionel Mpasi sacó el balón a una mano

26'AMONESTACIÓN PARA EL CONGO

Sadiki se barrió en busca del balón, pero se llevó a Spence

Por el momento, el Congo sería el rival de México en Octavos de final del Mundial

En 22 minutos del partido, el Congo sorprendió al tener mayor posesión del balón con un 45%
En 22 minutos del partido, el Congo sorprendió al tener mayor posesión del balón con un 45%Reuters
18'AMARILLA PARA BELLINGHAM

Jude se barrió con fuerza en medio campo y el árbitro no lo perdonó

15'INGLATERRA TOMA EL MANDO

Después del gol, los ingleses tienen la posesión del balón y Congo cierra líneas

Brian Cipenga sorprendió a todos al hacer el 0-1 del Inglaterra vs Congo, 16avos de final del Mundial 2026
Brian Cipenga sorprendió a todos al hacer el 0-1 del Inglaterra vs Congo, 16avos de final del Mundial 2026Reuters
6'¡¡¡¡¡GOOOOOOOL DEL CONGO!!!!!

Servicio al corazón del área que no rechazó la defensa, Brian Cipenga controló y mandó un derechazo raso pegado al poste derecho del arquero

1'EL CONGO SORPRENDE

Tienen la posesión del balón e Inglaterra hace presión para quitarles el balón

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

EN EL MUNDO RECONOCEN LAS CELEBRACIONES EN EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

En España, Argentina, la FIFA, reaccionaron a los festejos tras el pase de México a Octavos de final del Mundial. Lee aquí la nota completa

El Estadio de Atlanta aloja el partido entre una de las candidatas a ganar el Mundial y la gran revelación africana en el torneo

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra vs Congo, 16avos de Final del Mundial 2026!

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