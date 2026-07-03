Australia vs Egipto EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026
Detalles, imágenes y descripción de los goles del partido entre Australia y Egipto, 16avos de final del Mundial 2026
Tras una jugada prefabricada y un rebote, Emam Ashour remató de cabeza para vencer al arquero Patrick Beach
Ramy Rabia prolongó el balón cuando Jordan Bos estaba a punto de rematar a puerta
¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!
SE REALIZA LA CEREMONIA DE LOS HIMNOS NACIONALES
En caso de vencer a Egipto, será la primera vez que los oceánicos ganen unas eliminatorias directas en un Mundial e igualarían su mejor resultado en esta competición. 'Los canguros del futbol' llegaron en dos ocasiones a los Octavos de final, primero contra Italia en Alemania 2006 y, más recientemente, en Qatar 2022 contra la vigente campeona Argentina
Australia, con las bajas confirmadas para todo el torneo de Mathew Leckie y Jacob Italiano, pasó a estos cruces como segunda del grupo D, en el que venció (2-0) en el primer partido a Turquía, perdió (2-0) ante la coanfitriona Estados Unidos y empató (0-0) con Paraguay en el último enfrentamiento
Egipto llegará al feudo del equipo de la NFL de los Dallas Cowboys, como una de las selecciones invictas hasta ahora, tras sumar una victoria (1-3) contra Nueva Zelanda y dos empates con el mismo resultado (1-1) ante Bélgica e Irán
Egipto se estrenará en las eliminatorias y Australia tendrá la oportunidad de igualar su 'techo' de los octavos de final
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Australia y Egipto, 16avos de final del Mundial!