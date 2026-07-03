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Australia vs Egipto EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026

Detalles, imágenes y descripción de los goles del partido entre Australia y Egipto, 16avos de final del Mundial 2026

Por: Arturo López

Australia vs Egipto, 16avos de final del Mundial 2026
Australia vs Egipto, 16avos de final del Mundial 2026Fotos: Reuters
EU vs Australia, Mundial 2026
Australia
01
Egipto
Bandera Egipto
1ER TIEMPO
20'JUGADA PELIGROSA DE EGIPTO QUE TERMINA EN FUERA DE JUEGO
12'¡¡¡¡¡GOOOOOL DE EGIPTO!!!!!

Tras una jugada prefabricada y un rebote, Emam Ashour remató de cabeza para vencer al arquero Patrick Beach

6'AUSTRALIA PRESIONA

Ramy Rabia prolongó el balón cuando Jordan Bos estaba a punto de rematar a puerta

¡¡¡INICIA EL PARTIDO!!!

SE REALIZA LA CEREMONIA DE LOS HIMNOS NACIONALES

En caso de vencer a Egipto, será la primera vez que los oceánicos ganen unas eliminatorias directas en un Mundial e igualarían su mejor resultado en esta competición. 'Los canguros del futbol' llegaron en dos ocasiones a los Octavos de final, primero contra Italia en Alemania 2006 y, más recientemente, en Qatar 2022 contra la vigente campeona Argentina

Australia, con las bajas confirmadas para todo el torneo de Mathew Leckie y Jacob Italiano, pasó a estos cruces como segunda del grupo D, en el que venció (2-0) en el primer partido a Turquía, perdió (2-0) ante la coanfitriona Estados Unidos y empató (0-0) con Paraguay en el último enfrentamiento

Egipto llegará al feudo del equipo de la NFL de los Dallas Cowboys, como una de las selecciones invictas hasta ahora, tras sumar una victoria (1-3) contra Nueva Zelanda y dos empates con el mismo resultado (1-1) ante Bélgica e Irán

Egipto se estrenará en las eliminatorias y Australia tendrá la oportunidad de igualar su 'techo' de los octavos de final

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Australia y Egipto, 16avos de final del Mundial!

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