Australia vs Egipto EN VIVO, 16avos de final del Mundial 2026

En caso de vencer a Egipto, será la primera vez que los oceánicos ganen unas eliminatorias directas en un Mundial e igualarían su mejor resultado en esta competición. 'Los canguros del futbol' llegaron en dos ocasiones a los Octavos de final, primero contra Italia en Alemania 2006 y, más recientemente, en Qatar 2022 contra la vigente campeona Argentina