Mundial 2026: Bélgica vs. Senegal, los goles y las mejores acciones
Entre Diablos y Leones, la cuna del grunge vibrará con un gran duelo en la Copa del Mundo de Norteamérica
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Bélgica vs. senegal: los diablos rojos ante los leones de teranga
13:47 HrsFrente a frente
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El once de Bélgica
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El once de Senegal
13:35 HrsUn duelo vibrante
El Estadio Seattle se viste de gala para un gran choque en este Mundial 2026. Bélgica, con su mezcla de experiencia europea y renovación generacional, busca imponer su ritmo y jerarquía en el mediocampo. Tiene enfrente a Senegal, el gigante africano que llega con su característico despliegue físico, velocidad endiablada por las bandas y una disciplina táctica capaz de romper cualquier libreto.
Se espera un duelo de alta intensidad donde el control del balón de los Diablos Rojos chocará contra las transiciones letales de los Leones de la Teranga. ¡El espectáculo está garantizado!