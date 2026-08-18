¡Otra vez! Musiala se desmaya en pleno partido del Bayern Munich (VIDEO)

En el último ensayo del Bayern Múnich antes del inicio oficial de la temporada, Jamal Musiala volvió a protagonizar un momento de máxima preocupación.

El internacional alemán entró al campo en torno al minuto 61, cuando el marcador se encontraba igualado. Sin embargo, su participación fue extremadamente breve: apenas cuatro a seis minutos después, lejos de cualquier acción de juego y sin contacto de rivales, el mediocampista de 23 años se desplomó de forma repentina sobre el césped.

Inmediatamente, compañeros y adversarios formaron un círculo a su alrededor mientras el cuerpo médico del Bayern y personal de emergencia acudían a atenderlo.

Las imágenes del desmayo de Musiala en los partidos del Bayern Munich REUTERS

El partido se interrumpió durante varios minutos. Musiala, visiblemente aturdido y con signos de debilidad, logró ponerse de pie con ayuda y abandonó el terreno de juego por sus propios medios, aunque claramente afectado.

Fue sustituido de inmediato y se dirigió a los vestuarios. El Bayern terminó imponiéndose por 4-2, pero el resultado quedó completamente eclipsado por el nuevo susto con su estrella.

Segunda ocasión, en días, que Musiala se desmaya

El pasado sábado, durante el amistoso de pretemporada ante el RB Leipzig en el Allianz Arena (victoria 3-1), Musiala ya había sufrido un episodio casi idéntico.

Ingresó en la segunda parte, marcó el tercer gol del Bayern y, minutos después, comenzó a mostrar signos claros de desorientación. Sin intervención de rivales, se tambaleó y terminó desplomándose.

Su compañero Ismael Saibari reaccionó con rapidez y logró sujetarlo antes de que cayera completamente al suelo, mientras Joshua Kimmich y el resto del plantel se sumaban a la asistencia.

Según reportes de medios alemanes como Bild y confirmaciones posteriores del club, el diagnóstico apuntó a un desmayo provocado por el intenso calor (temperaturas cercanas a los 33 °C en Múnich), acompañado de mareos, problemas circulatorios y una sensación febril.

Tras ese primer incidente, Musiala realizó pruebas médicas y entrenamientos individuales. Sin embargo, la repetición del colapso apenas tres días después, esta vez con temperaturas mucho más moderadas (alrededor de 19 °C), deja abiertas nuevas interrogantes sobre su estado físico y obliga al Bayern a extremar las precauciones de cara a los próximos compromisos oficiales.